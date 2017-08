"То, что сказал президент Д.Трамп, полагаю, есть повторение той позиции, той очень чёткой линии, какую Содинённые Штаты не только декларируют, но и реально осуществляют", - сказал в Каунасе глава МИД. Он подчеркнул, что у Литвы не возникает сомнений относительно политики США по защите Балтийского региона. Однако министр обратил внимание на то, что Литва сама обязана участвовать в коллективной безопасности. Президент США Дональд Трамп в понедельник в Белом доме на вопрос о недавно проведённых в Балтийском море маневрах флотов России и Китая, а также о предстоящих в сентябре военных учениях России и Беларуси "Запад 2017" ответил, что считает Балтийский регион очень важной частью мира. "Мы очень охраняем этот регион, - отметил он. - Это всё, что я могу сказать. Мы очень, очень охраняем. У нас там замечательные друзья".











