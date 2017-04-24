Линкявичюс предлагает снизить требования к референдуму о двойном гражданстве

BNS
понедельник, 24 апреля 2017 г. 11:04
Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс предлагает обсудить возможность снижения требований для проведения референдума о двойном гражданстве.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Выиграть на референдуме по закону очень сложно и рискованно", - сказал он в понедельник на заседании Комиссии Сейма и Всемирной общины литовцев.

"Попробуйте изучить Закон о референдуме, об аспектах его изменения Конституционный суд ничего не говорил, не исключено, это тоже возможность", - добавил министр.

Сейчас закон предусматривает, что положение о двойном гражданстве можно менять только путём референдума, если это одобрят более половины граждан, имеющих право участвовать в выборах и включённых в списки избирателей.

Л.Линкявичюс, вместе с более чем сотней депутатов литовского парламента подписался под законопроектом, в котором предлагается позволить иметь двойное гражданство лицам, выбывшим после восстановления независимости Литвы в страны НАТО и Европейского союза, всё же признаёт, что велика вероятность того, что этот закон будет признан входящим вразрез с Конституцией.

В Основном законе страны говорится, что за исключением предусмотренных законодательством случаев никто не может иметь гражданство Литвы и другого государства. Конституционный суд разъяснил, что это положение означает, что двойное гражданство не может быть распространённым явлением, и для более широкого узаконения о двойного гражданства необходимо внести изменения в Конституцию.

Проект закона о двойном гражданстве подтолкнул выход Великобритании из ЕС. В настоящее время в этой стране проживает около 200 тыс. литовцев, местная община говорит, что около четверти из них могут получить британские паспорта, чтобы сохранить все права.

BNS
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