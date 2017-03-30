Линкявичюс обратился к министру Германии с просьбой о передаче Акта 16 февраля Литве

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BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 21:20
Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратился к министру иностранных дел Германии Зигмару Габриэлю с просьбой о передаче Литве Акта 16 февраля, найденного в дипломатическом архиве в Берлине.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Я сказал, что для нас это один из важнейших исторических документов, и мы хотели бы, чтобы он попал в Литву", - сказал BNS 30 марта, вечером Линкявичюс.

Он сказал, что высказал такие надежды во время телефонного разговора. По словам Линкявичюса, обсуждение этого вопроса планируют продолжить 31 марта в Брюсселе.

Министр заметил, что Габриэль обещал привезти на встречу факсимиле документа и представить характеристику юридической ситуации по этому вопросу.

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Линкявичюс также сказал, что в беседе попросил разрешить литовским ученым изучить документы, связанные с восстановлением независимости Литвы, Габриэль обещал выступить посредником в этом вопросе.

Акт 16 февраля в дипломатическом архуве 29 марта нашел профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Историки считают, что этот документ, подписанный 20-ю подписантами, 99 лет назад немецким дипломатам мог передать подписант Юргис Шаулис. Предполагают, что 16 февраля 1918 года могли подписать несколько таких актов, но местонахождение других неизвестно.

Президент Даля Грибаускайте 30 марта сообщила, что ее команда связалась с офисом Ангелы Меркель и начала "исследовать возможность возвращения документа в Литву".

BNS
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