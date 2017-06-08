Линкявичюс о возмещении ущерба в $72 млрд России: это абсурд

Литовский министр удивлен, что интервью посла «Литовскому курьеру» появилось менее чем за неделю до отмечаемого в Литве Дня скорби и надежды, когда отмечаются массовые депортации литовцев.

«Это абсурдное заявление — оно в некотором смысле и огорчает, и вызывает негодование, так как высказывается практически накануне Дня скорби и надежды, дня оккупации и геноцида, когда мы его отмечаем. Говорить такие вещи после того, как была признана оккупация нашей страны, что она а была лишена независимости, нанесен ущерб людям и государству, и говорить о каких-то суммах - это действительно очень расстраивает», - сказал BNS министр.

«Это заявление сложно объяснить и оправдать и логически, и политически, и морально», - добавил Линкявичюс.

Он также выразил удивление тем, что недавно и в Латвии появились «размышления для прессы» посла России в этой стране, в которых «также не особенно дружественно отзываются о Латвии».

Как стало известно вчера, посол России в Литве Александр Удальцов заявил о "глубинной русофобии" Литвы, а также о том, что не Россия должна возместить ущерб от оккупации, а Литва должна России 72 млрд. долларов за советский период.

Он обвинил Литву в том, что "усилиями официального Вильнюса, фактически прервавшего все контакты на межгосударственном уровне, наше сотрудничество загнано в тупик".

"Напомню, что на днях МИД России устами своего официального представителя охарактеризовал курс литовских властей в отношении нашей страны как враждебный", - заявил посол в интервью еженедельнику "Литовский курьер".

"Вот картинка всего лишь нескольких последних недель – здесь прошли сразу два "слета" несистемной российской оппозиции, а точнее разномастных противников Кремля (...), международная конференция, посвященная положению крымских татар (...), началось строительство забора на границе с Калининградской областью, принято окончательное решение о закрытии еще одной русской школы в столице Литвы. Не говоря уже о глубинной русофобии, а также очередном ежегодном докладе литовских спецслужб об оценках угроз национальной безопасности, нашпигованном, как обычно, шпиономанией и другими страшилками с попытками обвинить наших дипломатов в ведении разведывательной деятельности", - утверждал посол.

Напомним, что не так давно в Вильнюсе проходил "Российский форум", в котором принимали участие Михаил Ходорковский и Владимир Кара-Мурза, а также ряд известных российских оппозиционеров. Немногим позже состоялся "Третий форум свободной России", с участием Гарри Каспарова, оппозиционных политиков и экспертов.

Никто из российских официальных лиц не будет обсуждать вопрос ущерба, понесенного Литвой в годы СССР, "тем более в контексте оккупации", - также заявил А.Удальцов в интервью "ЛК". По его словам, это не Россия должна Литве, а Литва России. И не много не мало, а 72 млрд. долларов.