Линкявичюс: некорректно тормозить ратификацию Стамбульской конвенции

По утверждению министра, попытки тормозить ратификацию под прикрытием религиозных противоречий некорректны. Он отмёл опасения, будто понятие социального пола потребует изменения Конституции, хотя и признал, что сам термин (gender) переведён некорректно.

Выступая на конференции в Сейме, министр обратил внимание на то, как активно действует Россия, сплачивая силы против Стамбульской конвенции.

"Именно Россия мобилизует силы, якобы сберегая духовные и моральные ценности, тоже защищая их от ложных установок, которых в конвенции нет. Понятие пола, пожалуй, переведено не весьма корректно, но здесь идёт речь не о понятиях, мы не говорим и об изменениях, которые возможно, следовало бы сделать в Конституции. Я сразу хочу, забегая вперёд, подчеркнуть, что если кое-кто думает, что мы должны будем изменить Конституцию, пересмотреть понятия, то всё это неправда", - отметил он.

"Возможно, послужит хорошим примером и то, что многие католические страны уже ратифицировали Стамбульскую конвенцию - это Польша, Мальта, Италия, в ближайшее время собираются это сделать Венгрия и Хорватия. Говорить, прикрываясь какими-либо не совсем натурально предъявляемыми религиозными и иными рассуждениями, будто мы должны остановить этот документ, действительно не корректно", - утверждал Л.Линкявичюс.

Он также подчеркнул, что насилие против женщин является острой проблемой, а убытки страны от насилия в близком окружении исчисляются примерно 650 млн. евро.

Сторонники конвенции призывают Сейм ратифицировать документ, а критикам неприемлемо упоминание в конвенции определение пола как социального конструкта, а также обязательство обучать нестереотипным половым ролям.

Глава МИД Линас Линкявичюс подписал эту конвенцию в 2013 году, однако парламент до сих пор её не ратифицировал.

Конвенция вступила в силу с 2014 г., после того как её ратифицировали 10 государств - членов Совета Европы. В настоящее время её ратифицировали уже 22 страны.