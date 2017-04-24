Линкявичюс: нарушение воздушного пространства не создало угрозу Беларуси

Самолет, который на прошлой неделе летел из Литвы и нарушил воздушное пространство Беларуси, не создал угрозу, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Так он отреагировал на предупреждение Минска о том, что Беларусь может быть вынуждена использовать военные средства, если ее воздушное пространство вновь будет нарушено.

"Очевидно, что то, о чем мы говорим, связано с гражданским самолетом, и это действительно не могло представлять угрозу ни для кого. Однако это совершенно не оправдывает нарушения воздушного пространства, если они действительно имеют место", - заявил журналистам министр в понедельник.

Он подчеркнул, что литовские дипломаты ответят на ноту о нарушении воздушного пространства, врученную белорусами. Л. Линкявичюс отметил, что инцидент будет тщательно расследован.

Руководство государственной авиадиспетчерской компания Oro navigacija и Администрации гражданской авиации в понедельник сообщили, что в минувшую среду воздушное пространство Беларуси нарушил взлетевший из Вильнюсского аэропорта легкий самолет P 46 T, пилотируемый гражданином Дании.

Временный гендиректор Oro navigacija Миндаугас Густис сообщил, что самолет P 46 T вылетел из Вильнюса по намеченному в летном плане маршруту, он должен был долететь до белорусской границы и вернуться.

Белорусские должностные лица зафиксировали нарушение 19 апреля в 13.40 по местному и литовскому времени. Самолет углубился на белорусскую территорию на восемь километров, а через три минуты развернулся и покинул воздушное пространство этой страны.

Замдиректора Администрации гражданской авиации Альвидас Шумскас сообщил BNS, что P 46 T пилотировал гражданин Дании. С ним летел литовец, планировавший купить самолет.

В воскресенье командующий ВВС Республики Беларусь Олег Двигалов заявил, что летевший из Литвы самолет нарушил воздушное пространство рядом с Островцом, где строится АЭС.

"Если такие случаи повторятся, то военно-воздушные силы и силы ПВО будут вынуждены использовать и силовые меры воздействия", - сказал офицер в интервью телеканалу "ВоенТВ".