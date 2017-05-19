Линкявичюс: Литва заинтересована в развитии диалога с российским гражданским обществом

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BNS
пятница, 19 мая 2017 г. 07:40
Литва заинтересована в развитии диалога с российским гражданским обществом, сказал на встрече с собравшимися в Литве представителями российской оппозиции министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Связи между людьми в ЕС и России, Литве и России - очень важны. Кремлевская политика и российские граждане - не одно и то же", – сказал министр на начавшемся 18 мая Вильнюсском российском форуме во время встречи с российскими оппозиционерами.

МИД сообщил, что на встрече с основателем движения "Открытая Россия" Михаилом Ходорковским, бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, Владимиром Кара-Мурзой, дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной, оппозиционером Ильей Яшиным, вдовой Александра Литвиненко Мариной Литвиненко и другими российскими общественными деятелями Линкявичюс сообщил, что Литва заинтересована в поддержке и развитии диалога с российским гражданским обществом.

На этом ежегодном форуме обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение в сфере защиты прав человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. В ходе дискуссий оцениваются тенденции развития РФ, экономическое положение, обсуждается борьба с российской пропагандой, прочие вопросы, сообщило во вторник министерство иностранных дел Литвы.

Как сообщил МИД, в этом году основное внимание будет уделено настроениям жителей России и возможных изменениям накануне предстоящих в 2018 году президентских выборов в России, прочим процессам, связанным с этими выборами.

Вильнюсский российский форум проводится с 2013 года.

BNS
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