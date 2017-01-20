Линкявичюс: для Литвы важно "перезагрузить" отношения с Польшей

В пятницу литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу отправляется в Варшаву, где встретится с главой польской дипломатии Витольдом Вашчиковским, чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества, стратегические проекты в сфере энергетики и транспорта.

Главы МИД Литвы и Польши обсудят в Варшаве вопросы сотрудничества

Политики также обсудят ситуацию в сфере безопасности в регионе, положение в Украине, отношения с Россией, реализацию вопросов Восточного партнерства и важнейшие вопросы повестки работы ЕС, сообщил литовский МИД.

Министры Литвы и Польши также вместе побывают на военном кладбище в Повонзках, где почтут память жертв восстания 1863 года и Смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб бывший президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшая его делегация.

Кроме того, Л.Линкявичюс примет участие в дискуссии "Вклад Литвы и Польши в евроатлантическую безопасность", которую организуют посольство Литвы в Польше и Польский институт международных отношений.

Литовский министр посетит Польшу по приглашению польского коллеги. Последний раз Л.Линкявичюс встречался с В.Вашчиковским в Варшаве в 2015 году, когда последний еще не занимал должность министра.

Отношения Литвы и Польши омрачаются разногласиями в оценке положения национальных меньшинств.

"Едем с позитивными ожиданиями. Это выражение о том, что мы хотим "перезагрузить" отношения - это слово "перезагрузить", возможно, не очень подходящее, и немного девальвировано декларациями перезагрузки отношений с Россией, но для нас, для Литвы, действительно важно "перезагрузить" отношения с Польшей, поскольку это стратегический партнер по различным причинам (...). Очень надеемся, что такие визиты будут определенным импульсом для того, чтобы делать больше, чем делалось до сих пор", - сказал Л. Линкявичюс в интервью радиостанции LRT накануне визита.

Он отметил, что одним из его предложений будет возобновление встреч экспертов.

"Польша очень важный партнер, и мы должны многое обсудить на различных уровнях", - добавил министр.