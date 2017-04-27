Лидеры коалиции: повода для развода нет, отношения улучшились

"Я считаю, что сегодня нет предпосылок для разговоров о том, будто может произойти развод или какие-то изменения в балансе политических сил", - сказал в интервью радиостанции Ziniu radijas премьер..

Он призвал не придавать особого значения его встрече с лидером находящихся в оппозиции консерваторов Габриэлюсом Ландсбергисом, и подчеркнул, что этой встречей он не посылает никакие политические сигналы.

"Я общаюсь с представителями и лидерами всех политических сил, другого пути у нас нет. (...) Мы можем иметь различные мнения, различные позиции, различные политические установки, но не разговаривать, не совещаться, не дискутировать, не шутить и не выпить кофе.... Ну, я - другой человек, и я точно буду общаться со всеми", - заверил Сквернялис.

Новоизбранный лидер Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Гинтаутас Палуцкас пообещал стремиться к тому, чтобы в работе коалиции появилось больше приоритетов социал-демократов.

На встрече с партнёрами по правящей коалиции в среду он отметил, что отношения с партнёрами улучшились.

Вначале Г.Палуцкас с премьером Саулюсом Сквернялисом и лидером Союза крестьян и "зелёных Литвы (СКЗЛ) Рамунасом Карбаускисом принимал участие в совместном заседании фракций, затем беседа продолжилась в более узком формате.

"Явно улучшились, ведь мы же встретились. Разумеется, есть моменты, которые следовало бы обсудить", - сказал после встречи Г.Палуцкас.

Как я уже упоминал, это не какие-то ультиматумы, никакие не радикальные требования, но чувство равноправности за столом принятия решений мы хотели бы чувствовать. Эту доброжелательность или начало я сегодня уже увидел, но при разговоре о некоторых приоритетах, которые у нас с фракцией действительно будут, мы хотели бы высветить их в действующей утверждённой программе правительства и плане мер", - заявил он.

И новый лидер СДПЛ, и делегированный СКЗЛ премьер утверждали, что регулярно организуемые заседания Совета коалиции и совместные заседания фракций должны помочь партнёрам договориться.

Делегировавший Сквернялиса СКЗЛ имеет в парламенте 56 мандатов, их партнёры по коалиции из СДПЛ - 19.