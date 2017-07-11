Лидер соцдемов: формальное существование коалиции не имеет смысла

Если партнеры по коалиции подписывают соглашения о поддержке оппозиции, это значит не что иное, как признание/декларацию того, что коалиция является непродуктивной и правительство работает на условиях меньшинства.

"Коалиции предназначены для поиска консенсуса (соглашения). Если различаются мировоззрение, политические "характеры", можем работать и без консенсуса. Однако тогда формальное существование коалиции не имеет никакого смысла", - написал он в соцсети.

На вопрос в Facebook, значит ли это, что социал-демократы выходят из коалиции, Г.Палуцкас заверил, что не они, а партнеры по коалиции подписывают соглашения с консерваторами.

"Есть порядок, как договор заключается и разрывается. Я констатирую факт, что партнеры по коалиции декларируют, что правительство работает на условиях меньшинства, поэтому подписывает соглашения с оппозиционными партиями/фракциями", - написал он.

Ситуацию обсудят осенью

В разговоре с DELFI Г.Палуцкас сказал, что его замечание констатирует реальную ситуацию.

"Это означает, что мы не руководствуемся эмоциями. Осенью у нас будет возможность оценить ситуацию, поскольку к тому времени пройдет почти год или один политический сезон работы коалиции, и мы сможем оценить все достижения, проигрыши, потери и примем решения. Но сегодня мы видим, что партнеры по коалиции своими действиями декларируют, что, по их мнению, коалиция работает на условиях меньшинства, подписывает соглашения о поддержке оппозиции. А это, в свою очередь, очень четко показывает, что общего согласия в коалиции нет и к нему стремиться не будут. Будут использоваться политические переговоры и торговля, один вопрос меняя на поддержку другого, обеспечивая таким образом поддержку оппозиции вместо того, чтобы была договоренность с партнерами по коалиции", - пояснял он.

На вопрос, означает ли такая позиция, что коалиция может прекратить свое существование уже сейчас, Г.Палуцкас это отрицал.

"Создание и разрыв коалиции обозначен. Мы придерживаемся принципа, что, как создали коалицию, обсудив свое управление в органах, так и будем рассматривать, что дальше с ней делать, когда соберется наш совет. А он соберется в сентябре-октябре", - утверждал лидер соцдемов.