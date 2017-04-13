Лидер соцдемов: если вывод основан на доказательствах, то Бастис не сможет остаться в Cейме

"Если такой вывод доказателен, и он действительно все это делал, то вряд ли он может работать членом Сейма", - сказал BNS в среду политик, комментируя выводы парламентского расследования КНБО.

"Но насколько у меня была информация, то я не знаю, где эта его работа против государства", - сказал он.

КНБО признал, что член социал-демократической фракции Сейма Литвы Миндаугас Бастис, поддерживая близкие и постоянные связи с представителями российской госкорпорации "Росатом", действовал против государственных интересов Литвы.

Комитет также констатировал, что "близкие связи члена Сейма М. Бастиса с бывшими и нынешними сотрудниками структур разведки и безопасности Российской Федерации, близкими Кремлю журналистами и бывшими и нынешними представителями преступного мира представляют угрозу национальной безопасности".

В Сейме также инициирован импичмент М.Бастису, но процесс приостановлен до получения выводов КНБО.

В материалах инициировавшего импичмент М. Бастису Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) описываются его связи с представителем корпорации ядерной энергетики РОСАТОМ Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, бывшим каунасским "авторитетом" Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. По оценкам ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и представляют угрозу для доверенных ему государственных тайн.

Расследованием этих его связей и занимался КНБО.