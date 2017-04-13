"Г.Степонавичюс должен незамедлительно уйти из Сейма, не дискредитировать имя члена сейма, я считаю, что он должен уйти, положить мандат, не ждать обсуждения, формирования комиссий", - сказал BNS Г. Ландсбергис.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис попросил Сейм разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария Гинтараса Степонавичюса за за принятие правовых актов, выгодных для концерна MG Baltic.

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Прокуроры утверждают, что есть основания полагать, что такие действия могут расцениваться как злоупотребления Г. Степонавичюсом конституционными полномочиями члена Сейма, нарушение депутатской присяги, устава Сейма, закона о деятельности политических партий и кодекса поведения государственного политика.

"Данные, собранные в этом досудебном расследовании, (…) позволяют обоснованно считать, что член Сейма Литовской Республика созыва 2012 - 2016 годов (…) Гинтарас Степонавичюс, вопреки служебным интересам члена Сейма, злоупотребляя служебным положением члена Сейма и конституционными полномочиями, лично не раз общался с одним из руководителей концерна, вел переговоры о средствах, которыми незаконно финансировалась политическая партия, представляемая Г. Степонавичюсом, одно публичное учреждение, Фонд помощи Г. Степонавичюса и предвыборная кампания этого члена Сейма", - пояснила Генпрокуратура.

По мнению Г. Ландсбергиса, Г. Степонавичюс "участвовал во всей той коррупционной схеме, поэтому это дело руководства партии".

Шимашюс: партия не получала незаконных денег

Движение либералов не получало незаконных денег, говорит председатель партии и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"На сегодняшний день партии даже подозрения не предъявлены, и никакие деньги, которых не должно было быть, партия не получала (...) Партия прозрачна, это очевидно, все можно посмотреть, я распечатал и выписки из счетов за период с того времени, когда было запрещено финансирование партий юридическими лицами, никакие деньги никаких юридических лиц на счета партии не поступали", - сказал Р.Шимашюс журналистам в четверг.

По его словам, проведенный еще в прошлом году аудит ДЛ тоже показывает, что незаконных доходов не было. Председатель сказал, что финансовую поддержку партии не оказывали и лица, связанные и с концерном MG Baltic.

Премьер предвидит предъявление подозрений

Премьер прогнозирует, что правоохрана предъявит подозрения Либеральному движению

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис прогнозирует, что сотрудники правоохранительных органов предъявят подозрения оппозиционному Движению либералов как юридическому лицу.

"Если исходить из той информации, во всяком случае, из того, что в открытом доступе, то вполне вероятно, что должен быть сделан и этот следующий шаг. Если предъявляются претензии, что партия могла незаконно финансироваться, то, видимо, должно быть предъявлено подозрение и партии как юридическому лицу", - сказал журналистам в четверг С. Сквернялис.

В прошлом году в рамках расследования политической коррупции правоохранительные органы предъявили подозрения председателю Либерального союза Элигиюсу Масюлису в том, что он взял у вице-президента концерна

MG Baltic Раймондаса Курлянскиса более 100 тыс. евро взятки за действия партии в пользу концерна.

Служба спецрасследований также подозревает, что Р. Курлянскис через бывшего тогда членом сейма, представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса стремился воздействовать на членов этой партии с тем, чтобы они действовали в интересах концерна.

В деле предъявлены подозрения не только Р. Курлянскису, но и самому концерну MG Baltic.