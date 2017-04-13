"Г.Степонавичюс должен незамедлительно уйти из Сейма, не дискредитировать имя члена сейма, я считаю, что он должен уйти, положить мандат, не ждать обсуждения, формирования комиссий", - сказал BNS Г. Ландсбергис.
Генпрокурор Эвалдас Пашилис попросил Сейм разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария Гинтараса Степонавичюса за за принятие правовых актов, выгодных для концерна MG Baltic.
Прокуроры утверждают, что есть основания полагать, что такие действия могут расцениваться как злоупотребления Г. Степонавичюсом конституционными полномочиями члена Сейма, нарушение депутатской присяги, устава Сейма, закона о деятельности политических партий и кодекса поведения государственного политика.
"Данные, собранные в этом досудебном расследовании, (…) позволяют обоснованно считать, что член Сейма Литовской Республика созыва 2012 - 2016 годов (…) Гинтарас Степонавичюс, вопреки служебным интересам члена Сейма, злоупотребляя служебным положением члена Сейма и конституционными полномочиями, лично не раз общался с одним из руководителей концерна, вел переговоры о средствах, которыми незаконно финансировалась политическая партия, представляемая Г. Степонавичюсом, одно публичное учреждение, Фонд помощи Г. Степонавичюса и предвыборная кампания этого члена Сейма", - пояснила Генпрокуратура.
По мнению Г. Ландсбергиса, Г. Степонавичюс "участвовал во всей той коррупционной схеме, поэтому это дело руководства партии".
Шимашюс: партия не получала незаконных денег
Движение либералов не получало незаконных денег, говорит председатель партии и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
"На сегодняшний день партии даже подозрения не предъявлены, и никакие деньги, которых не должно было быть, партия не получала (...) Партия прозрачна, это очевидно, все можно посмотреть, я распечатал и выписки из счетов за период с того времени, когда было запрещено финансирование партий юридическими лицами, никакие деньги никаких юридических лиц на счета партии не поступали", - сказал Р.Шимашюс журналистам в четверг.
По его словам, проведенный еще в прошлом году аудит ДЛ тоже показывает, что незаконных доходов не было. Председатель сказал, что финансовую поддержку партии не оказывали и лица, связанные и с концерном MG Baltic.
Премьер предвидит предъявление подозрений
Премьер прогнозирует, что правоохрана предъявит подозрения Либеральному движению
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис прогнозирует, что сотрудники правоохранительных органов предъявят подозрения оппозиционному Движению либералов как юридическому лицу.
"Если исходить из той информации, во всяком случае, из того, что в открытом доступе, то вполне вероятно, что должен быть сделан и этот следующий шаг. Если предъявляются претензии, что партия могла незаконно финансироваться, то, видимо, должно быть предъявлено подозрение и партии как юридическому лицу", - сказал журналистам в четверг С. Сквернялис.
В прошлом году в рамках расследования политической коррупции правоохранительные органы предъявили подозрения председателю Либерального союза Элигиюсу Масюлису в том, что он взял у вице-президента концерна
MG Baltic Раймондаса Курлянскиса более 100 тыс. евро взятки за действия партии в пользу концерна.
Служба спецрасследований также подозревает, что Р. Курлянскис через бывшего тогда членом сейма, представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса стремился воздействовать на членов этой партии с тем, чтобы они действовали в интересах концерна.
В деле предъявлены подозрения не только Р. Курлянскису, но и самому концерну MG Baltic.