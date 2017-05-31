Либерала Густайниса подозревают в получении взятки

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BNS
среда, 31 мая 2017 г. 17:20
Бывшему члену Сейма Литвы, бывшему либералу Шарунасу Густайнису предъявлены подозрения во взяточничестве в деле о политической коррупции.
Šarūnas Gustainis
© DELFI / Tomas Vinickas

Прокуроры указывают, что при проведении этого досудебного расследования Служба спецрасследований (ССР) предъявила дополнительные подозрения относительно подкупа Ш. Густайниса и самому вице-президенту концерна MG Baltic Раймондасу Курлянскису.

"Досудебное расследование по политической коррупции относительно крупномасштабных коррупционных преступлений близится к концу, и сегодня члену сейма срока полномочий 2012–1016 годов Ш. Г. предъявлены подозрения во взяточничестве", - информировала Генпрокуратура.

По словам прокуроров, данные досудебного расследования позволяют обоснованно подозревать, что Ш. Густайнис принял у вице-президента MG Baltic Р. Курлянскиса за принятие благоприятных и финансово выгодных для концерна политических решений в Сейме взятку на сумму 8,7 тысяч евро, замаскированную под помощь общественному учреждению.

Прокуратура указывает, что, "выполняя просьбу Р. К.", парламентарий, в октябре - ноябре 2015 года зарегистрировал в Сейме поправки к Закону о потребительском кредите и голосовал за их принятие.

BNS
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