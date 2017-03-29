Лавров: у заявлений стран Балтии об угрозе со стороны России конъюнктурная подоплека

 (72)
rus.DELFI.lv
среда, 29 марта 2017 г. 08:38
Заявления стран Балтии об угрозе со стороны России носят сугубо политическую конъюнктурную подоплеку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", пишет агентство "ТАСС".
Sergejus Lavrovas
© RIA/Scanpix

"Периодически раздающиеся из Вильнюса, Риги и Таллина заявления о том, что Россия угрожает идентичности балтийских стран и вынашивает против них некие агрессивные замыслы, абсурдны и абсолютно безосновательны, — отметил министр. — Не зря у нас говорят: "У страха глаза велики".

"Мы-то как раз хорошо понимаем сугубо политическую конъюнктурную подоплеку подобных утверждений: видимо, таким образом пытаются решать внутренние проблемы, мобилизовывать избирателей путем раскручивания образа внешнего врага, — подчеркнул Лавров. — Подобного рода риторика с призывами к ужесточению санкций в отношении РФ, спекуляциями о "российской военной угрозе", недружественное поведение в международных форматах создает негативный фон в двусторонних делах".

"Сохраняются и "застарелые" раздражители, связанные в том числе с неблагополучной гуманитарной ситуацией и дискриминацией русскоязычного населения в этих странах, — заметил министр. — В данной области наши требования подкрепляются рекомендациями профильных международных организаций, доклады которых содержат критические отзывы о ситуации в правочеловеческой сфере в Прибалтике".

"Не можем не реагировать на такие чувствительные для российского общества темы, как предпринимаемые при участии властей упомянутых государств попытки искажения истории, героизации нацистов и их местных пособников, — заявил Лавров. — В то же время не видим непреодолимых препятствий для того, чтобы отношения России с прибалтийскими государствами развивались в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества".

"Всегда открыты к взаимоуважительному диалогу, совместному поиску конструктивных решений накопившихся вопросов, — сказал глава МИД РФ. — Дело за встречной готовностью".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Комиссия по импичменту Бастису приостанавливает работу (5)

Mindaugas Bastys
Комиссия, рассматривающая вопрос импичмента парламентария Миндаугаса Бастиса, приостанавливает свою работу до окончания изучения возможных угроз национальной безопасности, которым на правах временной комиссии занимается парламентский Комитет по делам национальной безопасности и обороны (КНБО).

Лавров: у заявлений стран Балтии об угрозе со стороны России конъюнктурная подоплека (72)

Sergejus Lavrovas
Заявления стран Балтии об угрозе со стороны России носят сугубо политическую конъюнктурную подоплеку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", пишет агентство "ТАСС".

Сейм Литвы рассмотрит предложение, чтобы 90% пакета телепрограмм было на языке ЕС (89)

Сейм Литвы рассмотрит предложение, чтобы 90% пакета телепрограмм было на языке ЕС
Сейм Литвы приступил к рассмотрению представленного консерваторами предложения обязать, чтобы не менее 90% программ ретранслируемых телеканалов было озвучено или снабжено субтитрами на языках Евросоюза (ЕС), однако отклонил поправку о том, чтобы не менее половины телевизионного эфира было отдано европейской продукции.

Дик Чейни: Путин "имеет планы относительно стран Балтии" (339)

Dickas Cheney
Бывший вице-президент США Дик Чейни предупреждает, что президент Российской Федерации Владимир Путин представляет угрозу международной безопасности и "имеет планы относительно стран Балтии".

Спикер Сейма Литвы осудил задержания в Беларуси (11)

Viktoras Pranckietis
Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис осудил действия силовых структур в Беларуси, когда в минувшие выходные было задержано несколько сотен человек, участвовавших в митингах протеста.
Facebook друзья
Rambler's Top100