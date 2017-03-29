Лавров: у заявлений стран Балтии об угрозе со стороны России конъюнктурная подоплека

"Периодически раздающиеся из Вильнюса, Риги и Таллина заявления о том, что Россия угрожает идентичности балтийских стран и вынашивает против них некие агрессивные замыслы, абсурдны и абсолютно безосновательны, — отметил министр. — Не зря у нас говорят: "У страха глаза велики".

"Мы-то как раз хорошо понимаем сугубо политическую конъюнктурную подоплеку подобных утверждений: видимо, таким образом пытаются решать внутренние проблемы, мобилизовывать избирателей путем раскручивания образа внешнего врага, — подчеркнул Лавров. — Подобного рода риторика с призывами к ужесточению санкций в отношении РФ, спекуляциями о "российской военной угрозе", недружественное поведение в международных форматах создает негативный фон в двусторонних делах".

"Сохраняются и "застарелые" раздражители, связанные в том числе с неблагополучной гуманитарной ситуацией и дискриминацией русскоязычного населения в этих странах, — заметил министр. — В данной области наши требования подкрепляются рекомендациями профильных международных организаций, доклады которых содержат критические отзывы о ситуации в правочеловеческой сфере в Прибалтике".

"Не можем не реагировать на такие чувствительные для российского общества темы, как предпринимаемые при участии властей упомянутых государств попытки искажения истории, героизации нацистов и их местных пособников, — заявил Лавров. — В то же время не видим непреодолимых препятствий для того, чтобы отношения России с прибалтийскими государствами развивались в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества".

"Всегда открыты к взаимоуважительному диалогу, совместному поиску конструктивных решений накопившихся вопросов, — сказал глава МИД РФ. — Дело за встречной готовностью".