Ландсбергис: Сквернялис перенимает кубок высокомерия

По словам премьер-министра, программу правительства пишут те, кто работают над ней, а не оппозиция.

"Это работы нашего правительства. Если кто-то, особенно оппозиция, думает или видит нехватку той или иной задачи, мой ответ прост: нужна одна мелочь – заручиться доверием людей, победить на выборах, сформировать правительство тогда писать о тех работах, которые они считают важными", – сказал он.

"Поведение Сквернялиса в последние дни показывает, что он хочет перенять у меня кубок высокомерия", – пошутил лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис, а профессор университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис считает, что заявления Сквернялиса, сделанные в последние дни, свидетельствуют о том, что политические процессы ему до конца не понятны, поэтому он и демонстрирует высокомерие, которое прежним премьерам было нехарактерно.

"Создается впечатление, что нынешнее правящее большинство хотело бы, чтобы никто не интересовался их действиями, не критиковал, а только выполнял решения. Это рискованная позиция, а тенденции, проявляющиеся в выступлениях нашего премьера, также нехорошие", – сказал политолог.

Между тем Ландсбергис отметил, что, несмотря на то, что слова премьера его удивили, СО-ХДЛ по-прежнему готов поддерживать важные для Литвы работы, если пригласят на их обсуждение.