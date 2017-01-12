Ландсбергис предлагает приглашать на мероприятия 13 января депутатов Госдумы России

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BNS
четверг, 12 января 2017 г. 15:30
Первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис предлагает приглашать российских парламентариев на мероприятия, приуроченные к годовщине событий 13 января.
Vytautas Landsbergis
© DELFI (T. Vinicko nuotr.)

По словам председателя Верховного Совета - Восстановительного Сейма, приглашение депутатов Госдумы было бы логичным и человеческим шагом.

"Приглашать депутатов Думы на наши мероприятия было бы логично, было бы по-человечески. Это тоже правда. Ведь погибшие у (теле)башни погибли и за вашу свободу - был бы повод это сказать", - отметил он на встрече защитников Свободы в четверг в Cейме.

По словам В. Ландсбергиса, возможно, пришло время поговорить с российскими парламентариями обо всем - достойно, дружелюбно. Он говорит, что потребность в такой дипломатии есть.

Россия считается одной из крупнейших угроз национальной безопасности Литвы. Москва отказывается сотрудничать в делах 13 января, об убийстве на КПП Медининкай.

BNS
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