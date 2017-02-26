Ландсбергис пояснил, почему поддерживает Сквернялиса

"Если будут происходить изменения мы должны их поддержать. Потому, что мы пришли под флагом перемен. У нынешней власти, даже в Сейме, по правде говоря, правительстве есть энергия и энтузиазм для некоторых перемен. По крайней мере, так это сегодня выглядит", - заявил он в субботу на совете партии.

"На выборы мы шли с одним очень четким обещанием - Литве необходимы перемены. Я верю, что Литве нужны перемены, мы не только говорим об этом, но и держим в сердцах, головах. Мы готовы к реализации перемен и готовы нести их на своих хребтах как тяжкий груз вне зависимости, что происходит вокруг", - добавил Г.Ландсбергис.

По его словам, первый "маленький шажок" в сторону перемен может стать определенность в вопросе преобразований лесничеств. Потом - решения, необходимые для того, чтобы Литва стала членом Организации экономического сотрудничества и развития, реформы в сфере образовательных учреждений и учреждений науки.

"Сегодня в этом заключаются необходимые нам перемены, перемены, которые мы обещали сделать. Если мы можем ехать на Украину обещать и учить их реформам, обещать своим избирателям перемены, то есть ли у нас силы и политическая воля самим внести в них свой вклад. Если нет, то зачем вообще мы тогда говорим о переменах?", - не скрывал эмоций политик.

Он предложил не устраняться от реформ, думая о людях, которые могут от них пострадать: "О них нужно позаботиться - может быть им необходима какая-то подушка, если они больно упадут".

На заседании совета исполнительный секретарь партии Айсте Гедвилене была назначена заместителем Г.Ландсбергиса.

"Я готова работать, чтобы наша община стала еще более открытым обществом", - утверждала она однопартийцам.

Исполнительный секретарь руководит секретариатом СОХДЛ.