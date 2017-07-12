Ландсбергис: после ухода соцдемов в рядах "крестьян" возможен раскол

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ru.DELFI.lt
среда, 12 июля 2017 г. 16:55
Лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис считает, что сильного разлада между "крестьянами" и социал-демократами пока не наблюдается.
Ramūnas Karbauskis, Gabrielius Landsbergis ir Saulius Skvernelis
© Andrius Vyšniauskas

Политик назвал "напрасным сотрясанием воздуха" заявление лидера соцдемов Гинтаутаса Палуцкаса о том, что соцдемы намерены покинуть коалицию.

"Я думаю, что никто такие разговоры соцдемов всерьез не воспринимает. А сама партия соцдемов, похоже, серьезно не воспринимает и самого Палуцкаса. Социал-демократы будут пытаться удержаться у власти любой ценой. Я думаю, что Палуцкаса поставят на место и он со своим мнением останется в уголке. Это такой номинальный лидер партии", - сказал DELFI Ландсбергис.

По словам политика, развод болезнен для каждой семьи, и "ни "крестьяне", ни соцдемы к нему не готовы".

На вопрос, не чувствует ли он себя инициативной любовницей, которая толкнула одну сторону на неверность, а сейчас, когда в семье разлад, не решается взять на себя ответственность и жениться на соблазненной, нести бремя ответственности за ее детей, лидер консерваторов ответил, что вчерашнее соглашение с "крестьянами" он сравнил бы с "себя с дружелюбным соседом, который помогает семье, когда видит, что она нуждается в помощи".

На замечание DELFI, что в данном случае сосед не мебель переставил, а в постель забрался, Ландсбергис ответил, что "ответственность и политику не стоит сравнивать с кроватью".

"Никакого развода в этой семье, по крайней мере пока, не будет. Отношения улучшаются. Посмотрите, что говорит Карбаускис – что отношения с соцдемами с каждым днем становятся все лучше и лучше. Не могу голову дать на отсечение, но могу почти гарантировать, что соцдемы по-прежнему будут тащиться, прикованные цепью к ноге коалиции – увеличивая недовольство в обществе не только в связи с проводимыми реформами, но и с самим правительством", - сказал DELFI Ландсбергис.

Если слова Палуцкаса сбудутся, и соцдемы уйдут, то Союз отечества не будет скрываться от ответственности.

"Только вопрос, останутся ли "крестляне" после этого прежней фракцией. По сути, там две общины – Саулюса Сквернялиса и Рамунаса Карбаускиса и, я думаю, фракция расколется", - сказал Ландсбергис.

По его словам, консерваторы во время осенней сессии планируют работать в оппозиции, "а как все будет, прогнозировать рано, увидим".

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