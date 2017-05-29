Ландсбергис: Бжезинский был евроамериканцем

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BNS
понедельник, 29 мая 2017 г. 10:55
Стратег Холодной войны, политик Збигнев Бжезинский всегда оказывал влияние на политику США, невзирая на то, какой президент находился у власти, его смерть - большая утрата, говорит председатель Верховного совета Литвы - Восстановительного Сейма, профессор Витаутас Ландсбергис.
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

По словам первого руководителя страны после восстановления независимости, З. Бжезинский был "уникальной личностью на политическом небосклоне Америки", В. Ландсбергис называет его евроамериканцем. Поэтому З. Бжезинский, по словам В. Ландсбергиса, не был из тех американцев, которые хотели бы "списать европейцев".

"Он отличался от известных политиков Америки. Такого человека будет очень не хватать. Я и сегодня думаю, что есть широко распространенное и всем понятное понятие "афроамериканцы", а почти не употребляется - "евроамериканцы". А нам их очень недостает. Их немного. Хотя в Америке много выходцев из Европы. Но чтобы это было в мышлении, культуре - не так много, а З. Бжезинский был как раз таким человеком - настоящий американский политик, но с европейским фундаментом, понимающий не часть Европы, ту, западную, которая так радуется, что она Европа, он был из нашего региона - из восточного. И в культурном отношении, по образу мысли - наш сосед", - сказал в субботу В. Ландсбергис агентству BNS.

"Он очень хорошо - с полуслова, по отдельным действиям понимал и видел, что за чем скрывается в политических действиях, играх, интригах, какие у кого интересы, потому что он видел эту огромную конфронтацию между Востоком - Россией, которая сейчас уже стала антиевропой, и настоящей Европой, которая стала ему близка", - добавил В. Ландсбергис.

Он вспомнил одну встречу со З. Бжезинским в 1993 году, когда была поднята тема Украины.

"Я был на очень интересном приеме - на рабочем ужине у него дома, в резиденции под Вашингтоном. Обсуждалось будущее Европы и Америки и как будут развиваться события, как избежать войн, конфронтации. Мне подвернулся случай получить слово и я поднял вопрос об Украине, это было совсем непопулярно, не выглядело важным. И З. Бжезинский был в числе тех, кто понимал, а многие были удивлены. Впоследствии он тоже поднимал эту тему, говорил об Украине, когда почти никто не говорил", - вспоминал В. Ландсбергис.

BNS
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