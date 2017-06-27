Квартиру спикера Сейма залило водой, ему пришлось ночевать в Каунасе

Как DELFI подтвердил вице-канцлер Сейма Антанас Димайтис, авария в квартире спикера в гостинице на столичном проспекте Гедиминаса произошла неделю назад. Прорвало трубу и вода в квартире В.Пранцкетиса лилась все выходные. На аварию обратили внимание лишь в понедельник.

"В начале прошлой недели, когда председатель Сейма вернулся с выходных, его квартира была залита. Всю неделю ее проветривали, сушили. Спикеру Сейма каждый вечер приходилось ездить ночевать домой в Каунас, поскольку находится в квартире было невозможно", - рассказала старший советник В.Пранцкетиса Даля Венцявичене.

По словам представителя канцелярии Сейма, другие квартиры гостиницы не пострадали, как не были повреждены и находившиеся там личные вещи спикера парламента.

По словам Д.Венцявичене квартиру проветривают до сих пор. Лишь после того, как она просохнет, станет ясно, какой нанесен ущерб. Пока что, ответственные сотрудники канцелярии полагают, что больше всего пострадал потолок.