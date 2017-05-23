Кубилюс предлагает правительству компенсировать лекарства и услуги по лечению алкоголизма

Политик также предлагает узаконить принудительное лечение от алкоголизма, создать систему "Проверки и ранней интервенции".

Такие меры включены в представленный проект резолюции, зарегистрированный Кубилюсом "О новых мерах борьбы с алкоголем".

Кубилюс предлагает по примеру США внедрить систему специальных судов для тех, кто появился в общественном месте или допустил какое-либо нарушение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Такой человек предстает перед особым судом, который предлагает ему на выбор: лечение и путь к выздоровлению или ответ за нарушение по закону безо всяких поблажек. Если человек выбирает лечение, то ему представляют весь путь и испытательный срок. Если он срывается и не завершает лечение, то возвращается в суд, где ему назначают наказание", - сказал Кубилюс.

Кубилюс призывает создать медицинскую систему "Проверки и ранней интервенции", которая помогла бы на ранних стадиях выявить больных алкоголизмом и предоставить им помощь (в том числе и помощь психолога).

По мнению депутата, принудительное лечение должно предоставляться тем лицам, у которых алкогольная зависимость ярко выражена и представляет опасность для окружающих, или в тех случаях, когда человек злостно отказывается от помощи государства в лечении алкоголизма. Согласно международным нормам, принудительное лечение должно быть краткосрочным, а потом человек должен определиться - продолжать лечение или нет.