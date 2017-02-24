КС Литвы: импичмент возможен и за преступления, совершенные до вступления в должность

Процедуру импичмента можно начать и за преступления, совершенные до вступления в соответствующую должность, заявил в пятницу Конституционный суд (КС).

"КС постановляет признать, что 227-ая статья устава Сейма, которая определяет, что применять процедуру импичмента можно лишь при выяснении такого факта преступления, которое совершено лицом занимающим должность, указанную в 47-ой статье Конституции, противоречит Конституции", - заявил председатель КС Дайнюс Жалимас.

Он акцентировал, что внесенное в Конституцию основание для импичмента - выяснение факта преступления - не связано конкретно с временем его совершения.

В Конституции говорится, что "Сейм может отстранить с занимаемой должности президента, председателя КС и его судей, председателя Верховного суда и его судей, председателя Апелляционного суда и его судей, членов Сейма или лишить их депутатского мандата, если выяснится, что они грубо нарушили Конституцию, присягу, или, если выясняется, что они совершили преступление".

Парламентская оппозиция обратилась в КС по поводу процедур импичмента в прошлом году, когда работал еще Сейм прошлого созыва, когда Апелляционный суд в феврале 2016 года оправдал бывшего тогда депутатом представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса по обвинениям в мошенничестве, однако признал виновным в ведении ложной бухгалтерии.

Решение Апелляционного суда было связано с деятельностью В. Гапшиса в 2005-2006 годах – тогда он не был членом Сейма и не давал присягу.

В. Гапшис через несколько месяцев отказался от мандата в связи с подозрениями правоохранительных органов в том, что он взял взятку в размере 25 тыс. евро у вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса.