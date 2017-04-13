Крымчан литовского происхождения по-прежнему ждут в Литве

"Прекрасно понимая ситуацию в Украине, мы готовы продолжать поддержку этого государства. Проживающим там соотечественникам мы должны обеспечить возможность безопасного возвращения на родину. Сегодня ситуация в Украине демонстрирует, что такая помощь им на самом деле нужна", - цитируются в пресс-релизе слова премьер-министра Саулюса Сквернялиса.

Список переселяемых лиц будет пополняться до 31 декабря 2017 года.

Правительство, принимая соответствующее решение в среду, учло и то, что положение в сфере безопасности в Крыму, Донецкой и Луганской областях до сих пор не улучшилось. Там остается сложная гуманитарная ситуация.

В этом году в посольство Литвы в Украине по вопросу переселения обратилась одна семья. За последние два года в целом в Литву из Украины было переселено 140 лиц (в прошлом году - 34, а в 2015 году - 106).

Решение о переселении в Литву украинцев литовского происхождения, страдающих от войны в Донецкой и Луганской областя, а также проживающих в аннексированном РФ Крыму Правительство Литвы приняло в июле 2015 года. Прибывающим семьям обеспечивается временное жилье, социальные пособия, уроки литовского языка, профобучение.

Тогда было подсчитано, что в целом в Украине находится около 10 000 лиц литовского происхождения, а официально зарегистрированных граждан Литвы - около полутора тысяч.