"Крестьяне" выпустят партийную газету

Входящий в правящую коалицию Литовский Союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграрии") в предстоящем политическом сезона намерен решить крупнейшую проблему партии - пробелы в коммуникации, которые до сих пор, по мнению лидера союза Рамунаса Карбаускиса, мешали представить обществу решения Сейма и правительства.

По словам Р. Карбаускиса, в ближайшее время тиражом в 300 тыс. экземпляров будет распространяться партийная газета.

"Существуют проблемы в нашей коммуникации, и впоследствии они очень дорого обходятся при оценке людьми тех дел, которые мы делаем. Мы учимся улучшать коммуникацию и доносить до людей послания такими, какие они есть, а также мотивы решений, которые мы принимаем. Она будет нашим средством, которым мы попытаемся донести до каждого жителя Литвы наши оценки и аргументы, почему принимается то или иное решение, какими будут последствия", - заявил Р. Карбаускис журналистам после заседания совета партии в Шяуляйском районе в субботу.

По словам председателя ЛСКЗ, партийная газета выпускалась до сих пор несколько раза в год, сейчас планируется увеличить ее тираж.

Он сказал, что готов учиться на собственных ошибках, когда по причине своего "жемайтийского характера" не всегда справлялся под давлением вопросов журналистов.

Эксперты считают, что планы по созданию газеты ЛСКЗ обусловлены с тем, что партия не может договориться с традиционными СМИ.

Старший партнер агентства по связям с общественностью Nova Media Ариюс Катаускас сказал BNS, что "аграриям" не удалось установить должного контакта с журналистами.

"Естественно, что когда не удается (...) установить должного контакта со СМИ и работать с ними нормально, выбирается канал, который принадлежит тебе самому", - сказал эксперт в субботу.

Ему вторил доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ), многолетний журналист Радио "Свобода" Кястутис Гирнюс. Позиция лидера партии в последнее время напоминает обозревателю высказывания президента США Дональда Трампа о СМИ.

"Сейчас Р. Карбаускис начинает говорить, как Д. Трамп, что он якобы все хорошо делает, а СМИ плохо освещают. (...) Вместо того, чтобы посмотреть, какие ошибки он совершил и какие неурядицы у него были, он говорит, что все прекрасно делает, а СМИ все выставляют в плохом свете", - сказал К. Гирнюс.