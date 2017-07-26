"Крестьяне" уже договорились о коалиции с поляками?

 (3)
ru.DELFI.lt
среда, 26 июля 2017 г. 16:44
Пока в отделениях социал-демократов проводят опрос в связи с возможностью остаться в составе коалиции с "крестьянами", последние, возможно, уже договорились о сотрудничестве с Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС).
Ramūnas Karbauskis, Aurelijus Veryga, Agnė Širinskienė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", – сказал LRT.lt 26 июля после встречи с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский.

Примерно то же самое сказала первый вице-спикер "крестьянка" Рима Башкене: "Не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть. На самом деле в числе ИАПЛ-СХС есть очень трудолюбивые и доброжелательные коллеги, которые нередко поддерживали решения правящего большинства. Но соглашения я пока не видела".

Башкене также сказала, что до следующей среды будут ждать ответа социал-демократов.

"Мы все слышим, что мы для них - неприемлемые партнеры. Когда будет ответ, обсудим другие варианты (правящей коалиции – LRT.lt). Мы не хотим ждать 20 сентября, когда соцдемы намерены получить ответы отделений, поскольку осеннюю сессию хотим начать ответственно, мы готовы к серьезной работе, а не к разводам и каким-то новым бракам", – сказала Башкене.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что никаких переговоров о коалиции с ИАПЛ-СХС нет и его партия в парламенте работает в рамках заключенного с социал-демократами соглашения: "ИАПЛ-СХС поддерживает некоторые наши решения и, пока соцдемы не ушли из коалиции, мы не намерены нарушать соглашение".

"Мы – не кони, не надо нас торопить. Мы против ультиматумов", – ответил на призыв "крестьян" скорее принять решение лидер соцдемов Гинтаутас Палуцкас.

Он намерен ждать, когда свое мнение выскажут отделения партии.

По слова Палуцкаса, проект бюджета и проекты изменения налогов попадут в парламент не раньше, чем в конце сентября, поэтому требование "крестьян" как можно скорее принять решение, он оценил скептически: "В нашей партии и во фракции проходят дискуссии. Это нормально. Когда решение будет принято, ему подчинятся все".

Как поступили бы консерваторы, если бы "крестьяне" привлекли в коалицию вместо соцдемов поляков?

Связаться с лидером консерваторов Габриэлюсом Ландсбергисом связаться не удалось, однако в кулуарах парламента поговаривают, что он скептически оценивает возможность коалиции с "крестьянами".

Один влиятельный содцдем сказал, что растущие рейтинги консерваторов удерживают их от коалиции с "крестьянами".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Президент Литвы приветствует санкции США в отношении России (44)

Президент Литвы приветствует санкции США в отношении России
Президент Литвы Даля Грибаускайте в среду приветствовала планы Конгресса США ввести новые санкции в отношении России, которые могут затронуть энергетический сектор.

"Крестьяне" уже договорились о коалиции с поляками? (3)

Ramūnas Karbauskis, Aurelijus Veryga, Agnė Širinskienė
Пока в отделениях социал-демократов проводят опрос в связи с возможностью остаться в составе коалиции с "крестьянами", последние, возможно, уже договорились о сотрудничестве с Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС).

Пинскувене покидает пост председателя Партии труда (1)

Živilė Pinskuvienė
Во вторник лидер непарламентской Партии труда (ПТ) Живиле Пинскувене на заседании совета партии попросила об отставке с поста председателя.

Премьер Литвы: льготы НДС на отопление и гостиницы сохранятся (3)

Премьер Литвы: льготы НДС на отопление и гостиницы сохранятся
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что льготный тариф налога на добавочную стоимость (НДС) на централизованное отопление и гостиничный сектор сохранится, а предлагаемый размер тарифа правительство огласит на следующей неделе.

Премьер Литвы призывает социал-демократов не медлить с решением по коалиции и остаться (4)

Saulius Skvernelis
Премьер-министр Саулюс Сквернялис просит социал-демократов не медлить с решением по дальнейшей работе в правящей коалиции. Премьер, делегированный "аграриями", отмечает, что он попытается заручиться альтернативной поддержкой, не ожидая решения партнеров, если дискуссии затянутся до стадии принятия бюджета.
Facebook друзья