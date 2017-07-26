"Крестьяне" уже договорились о коалиции с поляками?

Пока в отделениях социал-демократов проводят опрос в связи с возможностью остаться в составе коалиции с "крестьянами", последние, возможно, уже договорились о сотрудничестве с Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС).

"Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", – сказал LRT.lt 26 июля после встречи с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский.

Примерно то же самое сказала первый вице-спикер "крестьянка" Рима Башкене: "Не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть. На самом деле в числе ИАПЛ-СХС есть очень трудолюбивые и доброжелательные коллеги, которые нередко поддерживали решения правящего большинства. Но соглашения я пока не видела".

Башкене также сказала, что до следующей среды будут ждать ответа социал-демократов.

"Мы все слышим, что мы для них - неприемлемые партнеры. Когда будет ответ, обсудим другие варианты (правящей коалиции – LRT.lt). Мы не хотим ждать 20 сентября, когда соцдемы намерены получить ответы отделений, поскольку осеннюю сессию хотим начать ответственно, мы готовы к серьезной работе, а не к разводам и каким-то новым бракам", – сказала Башкене.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что никаких переговоров о коалиции с ИАПЛ-СХС нет и его партия в парламенте работает в рамках заключенного с социал-демократами соглашения: "ИАПЛ-СХС поддерживает некоторые наши решения и, пока соцдемы не ушли из коалиции, мы не намерены нарушать соглашение".

"Мы – не кони, не надо нас торопить. Мы против ультиматумов", – ответил на призыв "крестьян" скорее принять решение лидер соцдемов Гинтаутас Палуцкас.

Он намерен ждать, когда свое мнение выскажут отделения партии.

По слова Палуцкаса, проект бюджета и проекты изменения налогов попадут в парламент не раньше, чем в конце сентября, поэтому требование "крестьян" как можно скорее принять решение, он оценил скептически: "В нашей партии и во фракции проходят дискуссии. Это нормально. Когда решение будет принято, ему подчинятся все".

Как поступили бы консерваторы, если бы "крестьяне" привлекли в коалицию вместо соцдемов поляков?

Связаться с лидером консерваторов Габриэлюсом Ландсбергисом связаться не удалось, однако в кулуарах парламента поговаривают, что он скептически оценивает возможность коалиции с "крестьянами".

Один влиятельный содцдем сказал, что растущие рейтинги консерваторов удерживают их от коалиции с "крестьянами".