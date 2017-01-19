"Крестьяне" обнародовали соглашение матери Килдишене с Agrokoncernas

Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) решил больше не играть в кошки-мышки и обнародовал соглашение матери депутата Греты Килдишене с компанией Agrokoncernas, принадлежащей Рамунасу Карбаускису о покупке автомобиля в лизинг.

Соглашение, которое адвокат Agrokoncernas Эвалдас Валчюкас показал журналистке DELFI, включает первоначальный взнос, условия выплаты и 3% ставку от неуплаченной суммы. Соглашение действует до 10 февраля 2021 г., однако адвокат сказал, что на данный момент оно расторгнуто.

Согласно документам, автомобиль Range Rover Evoque, который концерн приобрел 9 февраля 2016 г., был продан в лизинг матери Килдишене 10 февраля 2016 года.

В соответствии с соглашением, автомобиль стоил 39 000 евро, плюс 8190 евро - НДС. Окончательная стоимость - 47 190 евро.

В день подписания соглашения покупатель В.Микалаускене внесла аванс в 5000 евро, остальную сумму она должна была выплачивать частями - по 1000 евро в месяц.

Согласно соглашению, покупатель обязалась также компенсировать концерну взносы по страхованию гражданской ответственности.

Адвокат представил также свидетельства оплаты. 5000 евро были переведены 19 февраля 2016 года, далее каждый месяц Микалаускене платила по 1000 евро до сентября заплатила 7000 евро, затем снова до января - по 1000 евро. Значит на данный момент за машину выплачено 22 000 евро.

На машине Range Rover ездила Килдишене, однако она эту сделку не декларировала. Депутат пояснила, что машину в лизинг у Agrokoncernаs купила не она, а ее родственник, позже выяснилось - что это сделала ее мать.

Появились вопросы, как Микалаускене, которая до декабря 2016 года работала воспитателем в детском саду, могла позволить себе купить Range Rover.

18 января во время онлай-конференции на DELFI Карнаускис сказал, что Килдишене заверила его будто все доходы ее родственника, который арендовал машину - обоснованы.

Микалаускене раньше работала воспитателем детского сада Vyturėlis в Паневежисе, последние два года работала воспитателем в детском саду Taika, с работы она ушла 14 декабря 2016 года. Она является главой компании Greta Gretos.

Компания Greta Gretos была зарегистрирована в апреле 2015 г. В отчете ЗАО Greta Gretos указано, что до 13 декабря 2016 года это было малое товарищество, а в конце года оно стало ЗАО.

До 1 января 2017 года в нем не было работников. С начала года был зарегистрирован один работник.

В 2015 г. ЛСКЗ заказал у компании Greta Gretos сувенирные платки на сумму 2000 евро. Рима Башкене сказала, что закупка была произведена по принципу наименьшей предложенной цены.

История Килдишене вызвала интерес в обществе, поскольку появились разговоры о том, что бизнес группы могут прямо или косвенно оказывать поддержку депутатам. Появились также разговоры о возможной связи между Карбаускисом и Килдишене, но оба депутата это отрицают.