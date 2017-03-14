"Крестьяне" и социал-демократы инициируют импичмент Бастису

Более 40 членов литовского парламента считают, что с учетом предоставленного ранее материала Департамента госбезопасности о М. Бастисе, следует расследовать, не нарушил ли он данную присягу.

Инициировать импичмент могут минимум 36 депутатов.

Между тем, оппозиция стремится к формированию временной комиссии, которая бы более подробно рассмотрела возможную. угрозу национальной безопасности связей М. Бастиса. По вопросу формирования этой комиссии во вторник Сейм сделал перерыв.

В представлении правящих отмечается, что М. Бастис, заполняя анкету для разрешения на работу с секретной информацией, не указал, что знаком с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, которого сейчас связывают с иностранной разведкой и спецслужбами, сотрудничал с прокремлевским журналистом Эрнстом Мацкявичюсом, не указал, что в 2015 году ездил в Москву на презентацию книги Евгения Костина.

"Примечательно, что стремясь скрыть эти связи и факты, М. Бастис нарушил порядок получения разрешения на работу с секретной информацией. Более того, депутат не сообщил в преданной гласности декларации частных интересов о связях с Е. Костиным, П. Воейко, Э. Мацкявичюсом, С. Дубнинкасом, или В. Пахомовым, хотя в декларации о частных интересах ясно указывается, что член сейма (или кандидат в депутаты) обязан декларировать и прочие данные, связи с юридическими и физическими лицами Литвы и других стран, из-за которых может возникнуть конфликт интересов. Это позволяет утверждать, что М. Бастис сознательно стремился скрыть от общественности информацию о перечисленных связях, которая выяснилась после публикации справки Департамента госбезопасности", - говорится в представлении об импичменте.

На прошлой неделе - социал-демократ Миндаугас Бастис был уволен с поста вице-спикера литовского парламента по его собственной просьбе.

М. Бастис вручил заявление об увольнении в пятницу, поскольку не получил разрешение работать с секретной информацией в связи с личными связями с российскими энергетическими компаниями и представителями криминального мира.

Уйти с поста в руководстве парламента М. Бастиса в четверг призвал председатель сейма Викторас Пранцкетис, после ознакомления с материалами Департамента госбезопасности (ДГБ).

В представленном председателю сейма материале изложены связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, представителями криминальной среды подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.