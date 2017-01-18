"Крестьяне" готовят тайную реформу: пути назад уже не будет

Министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас планирует новую реформу, которая может открыть ящик Пандоры. Министр хочет снять с себя ответственность за строительство в парках. Такой шаг, по словам специалистов, приведет к еще большей коррупции и злоупотреблениям.

Пока об этой реформе обществу не сообщают, поэтому кажется, что ее готовят в тайне. Министр о ней ничего не говорил и перед тем, как делился своими планами, если он займет этот пост.

Пока, по сведениям DELFI, есть решение только по одному вопросу – rреформа неизбежна, но какой она будет – не знает никто. Дирекциям государственных парков и Государственной службе охраняемых территорий оставили время на то, чтобы они сам высказали предложения в связи с реформой системы.

В начале января все дирекции получили от министра письмо, в котором указано, что должна охватывать эта реформа. Это письмо удалось получить и журналистам DELFI.

"К сожалению, неэффективное административное управление, невысокие зарплаты в секторе, дублирующиеся функции с другими ведомствами, находящимися в ведении Министерства охраны окружающей среды - это те проблемы, которые заставляют нас идти путем перемен, установленных в программе 17-го правительства", - сказано в докумнете.

По сведениям DELFI, речь идет об установке программы правительства, связанной с укрупнением ведомств, в которых до 20 работников, а в большинстве парков работников намного меньше.

Специалисты не против реформы, однако они боятся, что после объединения парков дирекция утратит самостоятельность даже в действиях против нарушений.

Более того, в документе упоминается и о довольно противоречивом моменте, который может привести к тому, что после реформы, в парках станет больше случаев нелегального строительства.

Хотят, чтобы при строительстве в парках, не надо было согласовывать строительство, т.е. все будут решать архитекторы мэрий. Это значит, станет меньше людей, которые могут бороться с нарушениями. Кроме того, отменят требование сочетания архитектурных требований - сейчас в разных парках действуют разные требования к архитектуре зданий. Министр же предлагает все передать в руки мэрий.

По данным различных исследований, самый высокий уровень коррупции в Литве наблюдается именно в сегменте мэрий. Нелегальные строительства в Веркяйском и Павильнюсском парках, о которых писал портал, тоже результат того, что эти парки подчиняются не Службе охраняемых территорий, а Вильнюсской мэрии.

Министр Кястутис Навицкас сказал DELFI, что сейчас очень много ведомств, с которыми согласовывают строительство, а нелегальное строительство все равно имеет место.

"Говорить еще рано. Если все делать последовательно, то мы начинаем с лесов. Мне кажется, охраняемые территории не будут второй реформой. Я хочу, чтобы ясно увидели, в чем проблема охраняемых территорий - там работают люди, которым платят небольшие зарплаты, а при этом они выполняют непропорционально много функций. Но мы еще не на том уровне, чтобы об этом говорить", - сказал Навицкас.

Его позиция такова: "Ситуация показывает, что при большом количестве ведомств, с которыми надо согласовывать вопрос, качество не улучшается".

Опасения в связи со злоупотреблением строительством в парках DELFI высказал ряд работников охраняемых территорий. Однако пока чиновники этот план не комментируют. Они сами стараются представить предложения в связи с усовершенствованием системы и не дать хода опасным лазейкам.

Бывшая глава Государственной службы охраняемых территорий Рута Башките считает, что отдавать такие решения архитекторам, это тоже самое, что оставить овец под присмотром волков:

"Сейчас дирекции выдают требования к архитектуре. Есть архитекторы, которым это не нравится. Но те, кто работает на охраняемых территориях, с правилами знакомы. Городские архитекторы часто заявляют, что нельзя ограничивать свободу и кто что хочет, тот то и может проектировать. В нынешней ситуации, это то же самое, что овец оставить под присмотром волков".