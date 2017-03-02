Кораблями и беспилотниками. Правительство хочет укрепить границу Литвы

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BNS
четверг, 2 марта 2017 г. 15:24
В обнародованном Плане мер по реализации программы правительства Литвы намечено приобретение нового оборудования для укрепления государственной границы Литвы.
© VSAT

В течение нескольких лет планируется приобрести новый патрульный корабль, быстроходный катер, корабли на воздушной подушке, беспилотники.

К 2020 году также намечается возвести заграждение на границе Литвы с Белоруссией и Россией.

"Заграждение - только один из компонентов, который применяется при создании пограничной инфраструктуры. И всегда эффективнее всего не просто возвести заграждение, но и оборудовать систему видеонаблюдения. Потому что просто заграждение без такой системы будет не слишком эффективно", - сказал BNS глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Ренатас Пожела.

По его словам, заграждение будет высотой более двух метров. Оно не будет полностью изолировать территорию Литвы от России и Белоруссии, потому что не будет возводиться на болотах или в других труднопроходимых местах.

В бюджете этого года предусмотрено 3,6 млн. евро на возведение заграждения от Калининградской области России. Система наблюдения здесь, как и оборудование в Белоруссии, будет установлено в последующие годы.

Кабмин также обещает, что к 2020 году пограничникам также купят беспилотники.

В плане мер по реализации правительственной программы также намечается приобрести для погранслужбы новые корабли на воздушной подушке для осуществления поисково-спасательных операций в Куршском заливе.

Также планируется купить быстроходные катера, чтобы оперативнее реагировать на нарушения границы в Балтийском море и Куршском заливе.

Для патрулирования в Куршском заливе также намечается купить специально приспособленный для этого корабль. Патрульный корабль в Балтийском море уже действует.

BNS
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