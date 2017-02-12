Консерваторы выбирают председателя партии

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BNS
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 11:25
Крупнейшая оппозиционная партия Союз Отечество - Христианские демократы Литвы избирает председателя.
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Orestas Gurevičius

Все члены партии смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов, начиная с утра в субботу и до 19 часов в воскресенье.

За пост лидера партии с нынешних председателей Габриэлюсом Ландсбергисом борются парламентарии Паулюс Саугардас, Жигимантас Павиленис и Миколас Маяускас.

Кандидатуру Г.Ландсбергиса выдвинули 38 отделений этой политической силы, П.Саугардаса - 18, Ж.Павилениса - 12, М.Маяускаса - 10.

Нынешние выборы лидера партии являются внеочередными. Провести выборы председателя партии раньше попросил Г.Ландсбергис, он утверждал, что хочет проверить мандат доверия в партии.

Впервые лидера этой партии будут выбирать на четыре года. До сих пор срок полномочий продолжался два года.

Г.Ландсбергис был избран председателем партии в апреле 2015 года.

Если лидер СОХДЛ не будет избран в первом туре, то во втором будут соревноваться два кандидата, набравшие больше всего голосов.

4 марта пройдет съезд партии, в ходе которого новый председатель вступит в полномочия.

В ходе проходивших в октябре парламентских выборов, СОХДЛ набрала больше всего голосов - почти 22%, в многомандатном округе, однако после второго тура она осталась второй по числу мандатов.

BNS
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