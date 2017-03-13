Консерваторы собирают подписи за импичмент депутату Бастису

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BNS
понедельник, 13 марта 2017 г. 10:18
В понедельник оппозиционные консерваторы в Cейме Литвы начинают собирать подписи под инициативой импичмента депутату и представителю социал-демократов Миндаугасу Бастису, который не получил разрешения на работу с секретной информацией в связи подозрениями в связях с представителями криминального мира и российскими энергетическими компаниями.
Mindaugas Bastys
© DELFI / Tomas Vinickas

Как сообщил BNS лидер Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габирэлюс Ландсбергис, на выходных на встрече с представительницей правящей партии "аграриев", вице-председателем сейма Римой Башкене он обсудил возможность возбуждения импичмента и в отношении обвиняемого в сексуальных домогательствах представителя фракции "Порядок и справедливость" Кястутиса Пукаса, однако пока для этого нет твердых правовых оснований.

"Мы как раз рассматриваем вариант черновика текста импичмента, сегодня начнем собирать подписи", - сказал BNS Г. Ландсбергис.

Социал-демократ Миндаугас Бастис был уволен с поста вице-спикера литовского парламента по его собственной просьбе. Уйти с поста в руководстве парламента М. Бастиса в четверг призвал председатель сейма Викторас Пранцкетис, после ознакомления с материалами ДГБ.

В представленном председателю Сейма материале изложены связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

BNS
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