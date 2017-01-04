Консерваторы снова инициируют создание специального фонда для Юго-Восточной Литвы

"Юго-Восточная Литва - Вильнюсский, Шальчининкский район - статистически более отсталые регионы Литвы по сравнению с другими, хотя вблизи столицы страны этого не должно быть. Безработица - выше, преступность - выше, зарплаты - ниже, зарубежные инвестиции - меньше. Значит, что-то не в порядке", - сказал на пресс-конференции в Cейме в среду член оппозиционной парламентской фракции партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) Паулюс Саударгас.

В Cейме еще в декабре зарегистрирован проект закона о Фонде развития региона Юго-Восточной Литвы. Проект вносят 20 членов Cейма, преимущественно консерваторы, однако есть и либералы, представители партии "Порядок и справедливость". Сейм прошлого созыва отклонил аналогичную инициативу.

В соответствии с законопроектом, регионом Юго-Восточной Литвы будет считаться территория самоуправлений Вильнюсского и Шальчининкского районов.

Средства фонда предназначались бы для поощрения создания в этих самоуправлениях местных общин, улучшения гражданской, информационной грамотности местного населения, развития экономической, социальной и культурной занятости местных жителей, снижения социально-экономической отчужденности этого региона, сохранения и поддержания этнографического архитектурного наследия, обеспечения сети учреждений формального и неформального просвещения.

Фонд включал бы в себя ассигнования госбюджета, другие законно полученные средства. Идею фонда некоторое время назад поддержала и президент Даля Грибаускайте.