Консерваторы предлагают отложить проект об ограничениях торговли алкоголем

Лидер СО - ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис в среду распространил заявление о том, что рассмотрение поправок к Закону о контроля алкоголя в сейме следует приостановить, а от нерациональных предложений следует отказаться.
"То, какие проекты представили Комитет по вопросам здравоохранения и правительство, разочаровывает и удивляет. Изменения в законе должны опираться на четкую логику, что должно быть достигнуто: ограничить доступность алкоголя, запретить рекламу алкоголя и понизить ценовую доступность алкоголя. Доступность будет ограничиваться только за счет сокращения времени продажи алкоголя, а другие меры, такие, как запрет на продажу алкоголя в летних кафе или на массовых мероприятиях - это просто недоразумение, которое не принесет никакой реальной пользы и которое метит совсем не в ту общественную группу", - приведены в пресс-релизе слова Г. Ландсбергиса.
По его словам, консерваторы готовы поддержать ограничение времени продажи алкоголя - это было записано в предвыборной программе СО - ХДЛ.
Рассматриваемые в сейме поправки к Закону о контроля алкоголя вызвали и недовольство в обществе. Во вторник возле парламента был проведен концерт протеста, которым организаторы фестивалей, музыканты выразили несогласие с намерениями запретить продажу алкоголя во время различных бесплатных мероприятий. Предприниматели возмущены тем, что стремление запретить алкоголь в летних кафе подорвет их бизнес.