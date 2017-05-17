Консерваторы предлагают отложить проект об ограничениях торговли алкоголем

Оппозиционная фракция литовской партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) предлагает сейму временно приостановить получившие неоднозначные оценки в обществе поправки к закону, которые направлены на серьезное ограничение доступности алкоголя. Консерваторы считают, что поправки не следует рассматривать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение между фракциями и пока не сформируется необходимое большинство для приняти поправок.

Лидер СО - ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис в среду распространил заявление о том, что рассмотрение поправок к Закону о контроля алкоголя в сейме следует приостановить, а от нерациональных предложений следует отказаться.

"То, какие проекты представили Комитет по вопросам здравоохранения и правительство, разочаровывает и удивляет. Изменения в законе должны опираться на четкую логику, что должно быть достигнуто: ограничить доступность алкоголя, запретить рекламу алкоголя и понизить ценовую доступность алкоголя. Доступность будет ограничиваться только за счет сокращения времени продажи алкоголя, а другие меры, такие, как запрет на продажу алкоголя в летних кафе или на массовых мероприятиях - это просто недоразумение, которое не принесет никакой реальной пользы и которое метит совсем не в ту общественную группу", - приведены в пресс-релизе слова Г. Ландсбергиса.

По его словам, консерваторы готовы поддержать ограничение времени продажи алкоголя - это было записано в предвыборной программе СО - ХДЛ.

Рассматриваемые в сейме поправки к Закону о контроля алкоголя вызвали и недовольство в обществе. Во вторник возле парламента был проведен концерт протеста, которым организаторы фестивалей, музыканты выразили несогласие с намерениями запретить продажу алкоголя во время различных бесплатных мероприятий. Предприниматели возмущены тем, что стремление запретить алкоголь в летних кафе подорвет их бизнес.