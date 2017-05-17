Консерваторы предлагают отложить проект об ограничениях торговли алкоголем

 (5)
BNS
среда, 17 мая 2017 г. 18:56
Оппозиционная фракция литовской партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) предлагает сейму временно приостановить получившие неоднозначные оценки в обществе поправки к закону, которые направлены на серьезное ограничение доступности алкоголя. Консерваторы считают, что поправки не следует рассматривать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение между фракциями и пока не сформируется необходимое большинство для приняти поправок.
© Augustas Didžgalvis

Лидер СО - ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис в среду распространил заявление о том, что рассмотрение поправок к Закону о контроля алкоголя в сейме следует приостановить, а от нерациональных предложений следует отказаться.

"То, какие проекты представили Комитет по вопросам здравоохранения и правительство, разочаровывает и удивляет. Изменения в законе должны опираться на четкую логику, что должно быть достигнуто: ограничить доступность алкоголя, запретить рекламу алкоголя и понизить ценовую доступность алкоголя. Доступность будет ограничиваться только за счет сокращения времени продажи алкоголя, а другие меры, такие, как запрет на продажу алкоголя в летних кафе или на массовых мероприятиях - это просто недоразумение, которое не принесет никакой реальной пользы и которое метит совсем не в ту общественную группу", - приведены в пресс-релизе слова Г. Ландсбергиса.

По его словам, консерваторы готовы поддержать ограничение времени продажи алкоголя - это было записано в предвыборной программе СО - ХДЛ.

Рассматриваемые в сейме поправки к Закону о контроля алкоголя вызвали и недовольство в обществе. Во вторник возле парламента был проведен концерт протеста, которым организаторы фестивалей, музыканты выразили несогласие с намерениями запретить продажу алкоголя во время различных бесплатных мероприятий. Предприниматели возмущены тем, что стремление запретить алкоголь в летних кафе подорвет их бизнес.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Консерваторы предлагают отложить проект об ограничениях торговли алкоголем (5)

Консерваторы предлагают отложить проект об ограничениях торговли алкоголем
Оппозиционная фракция литовской партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) предлагает сейму временно приостановить получившие неоднозначные оценки в обществе поправки к закону, которые направлены на серьезное ограничение доступности алкоголя. Консерваторы считают, что поправки не следует рассматривать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение между фракциями и пока не сформируется необходимое большинство для приняти поправок.

Литва собирается ратифицировать договор о свободной торговле ЕС и Канады (2)

Литва собирается ратифицировать договор о свободной торговле ЕС и Канады
Литва собирается ратифицировать подписанный в октябре прошлого года договор о свободной торговле Евросоюза (ЕС) и Канады (CETA).

Спикер парламента: зарплата в 1000 евро поможет остановить эмиграцию (60)

Viktoras Pranckietis
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис 17 мая в интервью на радиостанции Žinių radijas высказал удивление в связи с тем, что литовцы жалуются на зарплаты, в то время как за них согласны работать украинцы.

Президент Литвы ознакомила главу Индонезии с литовским роком (23)

Dalia Grybauskaitė
Творчество литовских рок-музыкантов можно услышать не только в Европе, но и в очень удаленных странах. Президент Литвы Даля Грибаускайте в данный момент находится с визитом в Индонезии. Сегодня утром президент Литвы встретилась с главой этой страны Джоко Видодо. Президент этой страны не только звезда социальных сетей, но и большой любитель рок-музыки.

Правительство призывают обязать учредить сеть спецмагазинов по продаже алкоголя (19)

Alcohol
Спикер Сейма Литвы, представитель Союза крестьян и зелёных Литвы Викторас Пранцкетис призывает обязать правительство до середины следующего года подготовить правовые акты, необходимые для учреждения специализированных магазинов по торговле алкоголем.
Facebook друзья
Rambler's Top100