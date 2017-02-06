Консерваторы хотят убедиться, что Карбаускис не скрывает имущество

Члены фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) обратились в Налоговую инспекцию (ГНИ) с просьбой провести тщательную проверку лидера Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса, чтобы выяснить, все ли имущество он декларировал в Литве и за рубежом, сообщает lrt.lt.

В ГНИ обратились Радвиле Моркунайте-Микуленене, Моника Навицкене, Габриэлюс Ландсбергис и Андрюс Кубилюс.

Представители оппозиции также обратились в парламентскую Комиссию по этике и процедурам с просьбой оценить, не нарушил ли Карбаускис законы тем, что декларировал не все имеющееся имущество. Также просят выяснить, могут ли такие действия депутата расцениваться как обман избирателей.

"После того как в СМИ появилась информация о том, что Карбаускис перед выборами декларировал, что придерживается максимальных стандартов прозрачности и отчетности, но подал ГНИ неполную декларацию имущества и таким образом скрыл от избирателей информацию об имуществе в Испании и взятом в этой стране кредите, мы обратились в ГНИ с просьбой провести тщательную проверку и к стражам этики, чтобы они оценили поведение депутата и выяснили, точно ли он больше ничего не скрывает от общества", – цитируются в сообщении слова Ландсбергиса.