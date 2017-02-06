Консерваторы хотят убедиться, что Карбаускис не скрывает имущество

 (2)
ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 16:16
Члены фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) обратились в Налоговую инспекцию (ГНИ) с просьбой провести тщательную проверку лидера Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса, чтобы выяснить, все ли имущество он декларировал в Литве и за рубежом, сообщает lrt.lt.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Kiril Čachovskij

В ГНИ обратились Радвиле Моркунайте-Микуленене, Моника Навицкене, Габриэлюс Ландсбергис и Андрюс Кубилюс.

Представители оппозиции также обратились в парламентскую Комиссию по этике и процедурам с просьбой оценить, не нарушил ли Карбаускис законы тем, что декларировал не все имеющееся имущество. Также просят выяснить, могут ли такие действия депутата расцениваться как обман избирателей.

"После того как в СМИ появилась информация о том, что Карбаускис перед выборами декларировал, что придерживается максимальных стандартов прозрачности и отчетности, но подал ГНИ неполную декларацию имущества и таким образом скрыл от избирателей информацию об имуществе в Испании и взятом в этой стране кредите, мы обратились в ГНИ с просьбой провести тщательную проверку и к стражам этики, чтобы они оценили поведение депутата и выяснили, точно ли он больше ничего не скрывает от общества", – цитируются в сообщении слова Ландсбергиса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Консерваторы хотят убедиться, что Карбаускис не скрывает имущество (2)

Ramūnas Karbauskis
Члены фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) обратились в Налоговую инспекцию (ГНИ) с просьбой провести тщательную проверку лидера Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса, чтобы выяснить, все ли имущество он декларировал в Литве и за рубежом, сообщает lrt.lt.

Глава МИД Литвы: ситуация в Украине – непредсказуемая, нужно сохранить санкции в отношении РФ (23)

Linas Linkevičius
Ситуация в Восточной Украине остается непредсказуемой, поэтому Европа должна сохранить введенные в отношении России санкции, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Лукашенко: я литовцам говорю: зачем вы воюете против нас? (65)

Aleksandras Lukašenka
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Литва политизирует вопрос о строительстве БелАЭС.

Один кричит, другой молчит. Отношения Минска и Москвы переходят в острую фазу непонимания (148)

Один кричит, другой молчит. Отношения Минска и Москвы переходят в острую фазу непонимания
Отношения России и Беларуси на фоне не улаженных моментов в сфере нефтегазовых договоренностей и действий России по установлению пограничной зоны на границе с Беларусью переходят в более острую фазу непонимания между странами. Так считают литовский и белорусский эксперты, к которым DELFI обратился за комментарием сложившейся ситуации.

Cтраны Балтии отгораживаются от России двухметровыми заборами сигнал "зеленым человечкам" (144)

Cтраны Балтии отгораживаются от России двухметровыми заборами
Эстония, Латвия и Литва укрепляют границу с РФ, возводя на ней заборы и проволочные заграждения. Почему их решили строить, во сколько это обойдется и какова реакция на эти планы - в материале DW.
Facebook друзья
Rambler's Top100