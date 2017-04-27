Консерваторы готовятся к "разводу" с либералами

Эта тема 26 апреля обсуждалась на заседании СО-ХДЛ.

"Выдвинули идею, что наше поле сотрудничества - это Вильнюс и в случае, если партии предъявят обвинения, нужно обсуждать вопрос дальнейшего пребывания в коалиции, иными словами, может, и покинуть ее. Понятно, что создать другую коалицию будет сложно, досрочные выборы, наверное, ни для кого не будут благоприятными", – сказал DELFI один влиятельный консерватор.

По его словам, были разные мнения. Одни выступали за сохранение коалиции, другие были склонны решать этот вопрос. Многое будет зависеть от дальнейших действий прокуроров.

По словам консерватора, вопрос вызывает партия, лидер которой Ремигиюс Шимашюс божится, что ничего не знает о скандалах. По сведениям DELFI, консерваторы обсуждали и вопрос коалиции с Партией труда в Ширвинтай. По мнению руководства партии, это нельзя оправдать с точки зрения политических идей и этики, однако с этим не согласен Ширвинтский отдел партии.

Информацию о том, что обсуждают возможный выход из коалиции, не отрицает и вице-мэр Валдас Бенкунскас.

"Может, некоторые люди в партии и поднимают вопрос выхода из коалиции, ноя я хочу сказать, что СО-ХДЛ в Вильнюсе не рядом с либералами. Мы ясно обязались выполнить работы в столице, и если будет так, что либералам предъявят обвинения, то вся мэрия, все фракции, весь горсовет будут думать, как работать дальше", – сказал Бенкунскас.

По его словам, выход из коалиции проблему не решит, нужно, чтобы город жил. Он заметил, что лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что официальные обвинения в адрес Движения либералов как юридического лица могут заставить серьезно пересмотреть формат сотрудничества.

По словам Бенкунскаса, на заседании произошел обмен мнениями, но никаких решений не было принято.

DELFI напоминает, что на прошлой неделе парламент лишил депутатской неприкосновенности либерала Гинтараса Степонавичюса. Сейчас прокуроры смогут предъявить ему обвинения в злоупотреблении. В прошлом году обвинения были предъявлены обвинения бывшему председателю Движения либералов Элигиюсу Масюлису. Его подозревают в том, что он взял взятку в размере более 100 000 евро у виде-президента концерна MG Baltic за действия в пользу концерна.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис прогнозировал, что обвинения могут быть предъявлены и Движению либералов.

Напомним, что коалицию в Вильнюсе составляют 15 либералов, 8 консерваторов, 4 социал-демократа и 4 представителя "Литовского списка". Всего в совете 51 депутат.