Конгрессмены против реконструкции Дворца спорта в Вильнюсе

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BNS
понедельник, 14 августа 2017 г. 09:25
12 членов Конгресса США призывают остановить проект реконструкции Дворца концертов и спорта в Вильнюсе.
Sports Palace
© DELFI / Kiril Čachovskij

В адресованном президенту Дале Грибаускайте письме, которое обнародовано на сайте defendinghistory.com, 12 конгрессменов призывают правительство Литвы отказаться от идеи приспособить здание под конференц-центр и не позволить трогать старое еврейское кладбище в Шнипишкес.

"Кладбище - это остатки последней большой еврейской диаспоры Вильнюса, здесь похоронено очень много известных вильнюсцев, ученых. Кладбище является историческим местом огромного культурного значения, в сохранении которого заинтересованы и местная, и международная община, поэтому обращаться с ним следовало бы уважительно", - говорится в письме.

Члены Палаты представителей США опираются на принятую в 2008 году резолюцию Конгресса о том, что осквернение таких мест "оскорбляет международную еврейскую диаспору, жителей Америки" и всех, кто "ценит религиозную свободу и этническое разнообразие в мире".

Авторы письма призывают правительство Литвы "предпринять шаги, которые гарантировали бы постоянное сохранение места, где находится кладбище".

"Мы призываем перенести конференц-центр в другое место и так сохранить старое еврейское кладбище", - говорится в письме.

Также обращается внимание на то, что и сам построенный более сорока лет назад Вильнюсский дворец концертов и спорта "оскверняет" еврейское кладбище и "идет вразрез с установками уважения к человеческому достоинству, которые являются основой западной цивилизации".

В связи с тем, что из-за расследований правоохраны пробуксовывают конкурсные закупки, правительство собирается отложить сроки реконструкции Дворца спорта и надеется, что создание конференц-центра будет закончено до 2021 года - ранее планировалось, что реконструкция будет закончена в этом году. В Программе госинвестиций на этот год правительство не предусмотрело средства на реконструкцию Дворца спорта, однако средство, по словам руководства Министерства финансов, в этом году еще может быть предусмотрено.

BNS
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