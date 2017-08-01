Конгрессмен в Вильнюсе: России нельзя позволить использовать энергетику в политических целях

США стремятся ослабить влияние России в энергетическом секторе, поэтому они скептически относятся к проекту Nord Stream 2 ("Северный Поток - 2"), который только увеличит зависимость Европы от Кремля, говорит член Конгресса США.

Председатель Комитета по природным ресурсам Палаты представителей Роб Бишоп сказал BNS, что США добиваются уменьшения потоков российского газа в Европу.

Находящийся с визитом в Вильнюсе республиканец говорит, что США стремятся не только продать больше газа Европе, но и обеспечить, чтобы у Европы было несколько источников и чтобы Россия не могла больше использовать энергетику в политических целях.

"Мы не стремимся продать больше американского газа, но обеспечить диверсификацию, чтобы предоставить людям экономическую свободу, которая тем самым приравнивается к политической свободе. Так что, если вы зависите от одного источника, например, от России, это придает большую геополитическую силу России, таким образом, мы надеемся, что поддержка США поможет Литве объявить о своей энергетической независимости", - сказал Р. Бишоп после встречи со спикером сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом в Вильнюсе.

Во время своего визита в Польшу в июле президент США Дональд Трамп заявил, что США будут стремиться экспортировать как можно больше газа в Европу. По словам Р. Бишопа, это не значит, что американские предприятия столкнутся с политическим давлением с целью максимально увеличить экспорт газа на старый материк.

"Наша первоначальная цель, да - продать газ, потому что это хорошо, но мы также хотим предоставить Литве и другим своим союзникам шанс иметь больше источников, чтобы можно было самим выбирать, и чтобы их в будущем не насиловали или не шантажировали из-за отсутствия выбора", - уверял конгрессмен.

Делегация конгрессменов США также посетит Германию, где будет обсуждаться проект Nord Stream 2. По словам Р. Бишопа, у США возникают вопросы по поводу этого проекта, потому что, как он сказал, он политический, а не экономический.

"Это не просто экономический, это политический (проект - BNS), мы очень обеспокоены тем, что Россия делает в Грузии, на Украине, в Крыму, в странах Балтии, кибернетические атаки. Мы считаем, что это причины, из-за которых возникает дискуссия, и позволить русским просто так доминировать в энергетическом секторе означает, что им будет предоставлено куда больше возможностей делать вещи, в которых они не были хорошими игроками", - сказал Р. Бишоп.

Ужесточением санкций США хотят наказать Кремль за вмешательство в президентские выборы в 2016 году и за аннексию украинского Крыма. Проект предусматривает санкции в отношении предприятий, которые работают с российскими экспортными газопроводами.