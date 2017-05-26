Комитету Европарламента предлложено лишить Паксаса неприкосновенности

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BNS
пятница, 26 мая 2017 г. 18:55
На следующей неделе Комитету по вопросам права Европарламента (ЕП) будет предложено лишить депутатской неприкосновенности бывшего председателя литовской партии "Порядок и справедливость" Роландаса Паксаса в связи с делом о торговле влиянием.
Rolandas Paksas
© DELFI / Karolina Pansevič

По данным BNS, докладчик по этому вопросу член Европейской фракции консерваторов и реформистов Ангел Джамбаски уже подготовил предложение лишить его иммунитета, поскольку не усмотрел в расследовании признаков политического преследования.

Решение комитета затем должно быть утверждено на пленарной сессии ЕП.

Р. Паксас не комментирует предстоящее обсуждение.

"Мне действительно нечего комментировать, пока нет решения", - сказал BNS политик.

Литовские прокуроры обратились в ЕП по поводу лишения евродепутата Р. Паксас правовой неприкосновенности весной прошлого года. Правоохранительные органы расследуют версию того, что глава медиа-группы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р. Паксасом о том, что почти за 10 тыс. евро он повлияет на решение строительных инспекторов по вопросу нового супермаркета Norfa в Приенай.

Как Р.Паксас, так и Г. Вайнаускас свою вину отрицали и называли дело политизированным.

В начале мая Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис был вызван на заседание Комитета по вопросам права ЕП для предоставления дополнительной информации о расследовании.

С 2004 года, когда Р. Паксас был отстранен с должности президента страны путем импичмента, политик не может участвовать в национальных парламентских выборах, но дважды был избран в ЕП.

BNS
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