Комитет Сейма получил новую оценку угроз национальной безопасности

"У нас будет встреча с ДГБ, обсудим новый отчет ДГБ, уже этого года, точнее, его вехи. Руководство ДГБ также представит свои план инвестиций, связанный с отдельными ассигнованиями", - сказал BNS глава КНБО Витаутас Бакас.

В прошлогоднем документе разведслужб отмечалось, что крупнейшую угрозу национальной безопасности Литвы представляют имперские амбиции России, ее агрессивная внешняя политика и готовность использовать военную силу, а также особо активная разведывательная деятельность, направленная против интересов Литвы, враждебная информационная политика, усилия по разжиганию враждебности национальных меньшинств Литвы по отношению к государству.

Отчеты о деятельности и оценку угроз нацбезопасности ДГБ и Второй департамент оперативных служб при Минобороны публикуют один раз в год, обычно - весной.