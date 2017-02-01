Комитет Сейма получил новую оценку угроз национальной безопасности

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BNS
среда, 1 февраля 2017 г. 15:45
В среду Комитет парламента Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) ознакомится с готовящейся Департаментом госбезопасности (ДГБ) оценкой угроз нацбезопасности страны.
Seimas
© DELFI (V.Kopūsto nuotr.)

"У нас будет встреча с ДГБ, обсудим новый отчет ДГБ, уже этого года, точнее, его вехи. Руководство ДГБ также представит свои план инвестиций, связанный с отдельными ассигнованиями", - сказал BNS глава КНБО Витаутас Бакас.

В прошлогоднем документе разведслужб отмечалось, что крупнейшую угрозу национальной безопасности Литвы представляют имперские амбиции России, ее агрессивная внешняя политика и готовность использовать военную силу, а также особо активная разведывательная деятельность, направленная против интересов Литвы, враждебная информационная политика, усилия по разжиганию враждебности национальных меньшинств Литвы по отношению к государству.

Отчеты о деятельности и оценку угроз нацбезопасности ДГБ и Второй департамент оперативных служб при Минобороны публикуют один раз в год, обычно - весной.

BNS
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