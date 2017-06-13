Комитет Европарламента предлагает лишить Паксаса неприкосновенности

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BNS
вторник, 13 июня 2017 г. 09:32
Комитет по вопросам права Европарламента (ЕП) предложили лишить депутатской неприкосновенности бывшего председателя литовской партии "Порядок и справедливость" Роландаса Паксаса.
Rolandas Paksas
© DELFI / Karolina Pansevič

Такое решение комитет принял на закрытом заседании в понедельник вечером, подтвердил BNS представитель Европарламента в Литве Робертас Погорелис.

Решение комитета ещё должно быть подтверждено на пленарной сессии ЕП. По словам Погорелиса, голосование по этому вопросу планируется провести в среду.

Литовские прокуроры обратились в ЕП по поводу лишения евродепутата Р. Паксас правовой неприкосновенности весной прошлого года. Правоохранительные органы предъявили ему подозрения в торговле влиянием.

Предполагается, что глава медиа-группы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р. Паксасом о том, что за взятку в размере почти 10 тыс. евро он повлияет на решение строительных инспекторов по вопросу сооружения нового супермаркета Norfa в Пренай.

Как Р. Паксас, так и Г. Вайнаускас свою вину отрицали и называли дело политизированным.

BNS
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