Комиссия Сейма Литвы: представление на начало импичмента Бастису - обоснованное

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BNS
среда, 31 мая 2017 г. 19:08
Представление членов Сейма Литвы на начало импичмента представителю парламентской фракции Социал-демократической партии Миндаугасу Бастису - обоснованное, постановила в среду комиссия по импичменту.
Mindaugas Bastys
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным BNS, за такой пункт заключения комиссии проголосовали восемь ее членов, против был один и два члена комиссии воздержались.

Импичмент М. Бастису инициирован из-за указанных Департаментом госбезопасности (ДГБ) его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим "авторитетом" каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

М. Бастис с самого начала отрицал эти обвинения, называл процесс импичмента политической расправой, а расследование комиссии по импичменту - тенденциозным. Член сейма подчеркивает, что не нарушал присягу.

Сейм уже утвердил выводы Комитета по национальной безопасности и обороне, который проводил расследование связей М. Бастиса. В этих выводах говорится, что депутат действовал против интересов Литвы, а его связи с названными в материалах ДГБ лицами представляют угрозу для безопасности страны.

BNS
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