Комиссия Сейма Литвы предлагает начать импичмент Пукасу

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BNS
пятница, 28 апреля 2017 г. 14:23
Специальная комиссия сейма предлагает начать процесс импичмента в отношении члена сейма Кестутиса Пукаса, обвиненного в сексуальных домогательствах, подтвердила BNS председатель комиссии и представитель "крестьян" Довиле Шакалене.
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Domantas Pipas

Такое решение комиссия приняла в пятницу шестью голосами "за" и при двух воздержавшихся.

Согласно уставу Сейма, проект постановления, которым процесс импичмента прекращается или начинается, должен быть вынесен на рассмотрение ближайшего заседания парламента.

Документ принимается обычным большинством голосов членов сейма, участвующих в пленарном заседании.

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Если выводы спецкомиссии одобряются, то это является основанием для начала процесса импичмента, сейм обращается в Конституционный суд за выводом о том, противоречат ли Конституции действия конкретного лица, в отношении которого начат импичмент.

Импичмент К.Пукасу были инициирован после того, как СМИ опубликовали сообщения о возможных сексуальных домогательствах депутата во время собеседований о работе. Несколько девушек в связи с этим фактом обратились в Генпрокуратуру, начато расследование. К.Пукас свою вину отрицает.

BNS
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