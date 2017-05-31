Комиссия по импичменту Бастису проголосует по выводам

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BNS
среда, 31 мая 2017 г. 10:41
В среду Комиссия по вопросу импичмента члену Социал-демократической фракции сейма Литвы Миндаугасу Бастису проголосует по вопросу обоснованности импичмента.
Mindaugas Bastys
© DELFI / Andrius Ufartas

Вывод о том, есть ли основания для начала процесса импичмента в отношении М. Бастиса в связи со связями с лицами, работающими на пользу России, комиссия должна утвердить до 1 июня. После этого вывод будет вынесен на утверждение Сейма.

Сейм уже утвердил выводы Комитета по национальной безопасности и обороне, который проводил расследование связей М. Бастиса. В этих выводах говорится, что депутат действовал против интересов Литвы, а его связи с названными в материалах ДГБ лицами представляют угрозу безопасности страны.

М. Бастис такие обвинения отрицает, а процесс импичмента называет политической расправой. Не получив возможности задать вопросы главе ДГБ Д. Яунишису, М. Бастис заявил, что его права нарушены.

Импичмент М. Бастису инициирован из-за указанных Департаментом госбезопасности (ДГБ) его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим "авторитетом" каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

BNS
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