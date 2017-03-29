Комиссия по импичменту Бастису приостанавливает работу

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BNS
среда, 29 марта 2017 г. 09:45
Комиссия, рассматривающая вопрос импичмента парламентария Миндаугаса Бастиса, приостанавливает свою работу до окончания изучения возможных угроз национальной безопасности, которым на правах временной комиссии занимается парламентский Комитет по делам национальной безопасности и обороны (КНБО).
Mindaugas Bastys
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы пришли к выводу, что две комиссии, работающие по отношению к одному и тому же лицу, в некоторых ситуациях будут свою работу дублировать, и потому решили временно приостановить свою работу, пока решение не примет временная комиссия по расследованию. После принятия этой комиссией заключения специальная комиссия продолжит свою работу и оценит обоснованность собранных доказательств для организации импичмента", - отметил в среду председатель комиссии "крестьянин" Дайнюс Гайжаускас.

Такое решение было принято шестью голосами против пяти.

В материалах инициировавшего импичмент М.Бастису Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) описываются его связи с представителем корпорации ядерной энергетики РОСАТОМ Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, бывшим каунасским "авторитетом" Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. По оценкам ДГБ, эти связи делают М.Бастиса уязвимым и представляют угрозу для доверенных ему государственных тайн.

Расследованием этих его связей и занимается КНБО.

BNS
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