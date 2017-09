"Рассматривался вопрос о том, нужно ли поднимать уровень готовности системы гражданской безопасности. Было принято решение не поднимать уровень готовности до второго", - заявил после заседания председатель комиссии, глава МВД Эймутис Мисюнас. "Мы будем работать в обычном режиме. (...) Конечно, мы видим информацию, делемся информацией и за событиями следит как армия, так и наши ведомства, но то, что мы сейчас видим, не дает оснований для повышения уровня", - сказал он. Министр отметил, что должностные лица не видят признаков того, что во время военных учений рядом с Литвой могли бы происходит экстремальные события, такие как приближение военных к границе страны или ее пересечение. Учения "Запад - 2017" будут проходить 16-20 сентября в Западной России, Республике Беларусь и в Калининградской области РФ. Литовские должностные лица говорят, что в них может быть задействовано около 100 тыс. военных, хотя Минск и Москва указывают куда меньшие цифры. Как утверждает военная разведка Литвы, вполне вероятно, что в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО. Часть районов проведения учений будет находиться вблизи госграницы Литвы, поэтому официальные лица Литвы не исключают возможность инцидентов и провокаций.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.