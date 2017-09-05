"Рассматривался вопрос о том, нужно ли поднимать уровень готовности системы гражданской безопасности. Было принято решение не поднимать уровень готовности до второго", - заявил после заседания председатель комиссии, глава МВД Эймутис Мисюнас.
"Мы будем работать в обычном режиме. (...) Конечно, мы видим информацию, делемся информацией и за событиями следит как армия, так и наши ведомства, но то, что мы сейчас видим, не дает оснований для повышения уровня", - сказал он.
Министр отметил, что должностные лица не видят признаков того, что во время военных учений рядом с Литвой могли бы происходит экстремальные события, такие как приближение военных к границе страны или ее пересечение.
Учения "Запад - 2017" будут проходить 16-20 сентября в Западной России, Республике Беларусь и в Калининградской области РФ. Литовские должностные лица говорят, что в них может быть задействовано около 100 тыс. военных, хотя Минск и Москва указывают куда меньшие цифры.
Как утверждает военная разведка Литвы, вполне вероятно, что в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО. Часть районов проведения учений будет находиться вблизи госграницы Литвы, поэтому официальные лица Литвы не исключают возможность инцидентов и провокаций.
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