Командующий сухопутными силами США в Европе обсудит в Вильнюсе ситуацию в регионе

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BNS
среда, 1 марта 2017 г. 07:52
В среду в Литву прибывает командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
© A.Didžgalvio nuotr.

С литовскими должностными лицами он обсудит ситуацию в регионе, дальнейшие планы по реализации мер сдерживания НАТО в Литве, вопросы дислокации сил передового базирования НАТО и военной подготовки, сообщило литовское министерство обороны.

После встреч в Вильнюсе Б. Ходжес с командующим сухопутными силами Литвы, бригадным генералом Вальдемаром Пушисом посетит Руклу (Йонавский район), где встретится с командованием дислоцированного батальона НАТО, литовскими военными, пообщается с военными ротационных сил США, участвующими в совместных учениях и литовскими военными.

Ротация американских военных в Литве осуществляется на постоянной основе с 2014 года, когда Россия начала действия в Украине и регионе Балтийского моря. Сейчас в Литве дислоцированы 120 американских военных. Новая их смена прибыла с десятью танками M1A2 Abrams, пятью БМП M2A3 Bradley, прочей техникой.

На минувшей неделе глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва стремится к тому, чтобы американские военные были дислоцированы в стране не на ротационной, а на постоянной основе.

BNS
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