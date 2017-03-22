Гости также познакомятся с контингентом ВВС Голландии, который сейчас выполняет миссию Балтийского воздушного патрулирования.

Базу ВВС Литвы в Шяуляй посетит командующий ВВС Норвегии Тонье Скиннарланд, командующий ВВС Финляндии, генерал-майор Ким Эркки А. Яамер, шведский генерал-майор Матс Хельгессон, польский бригадный генерал Цезарий Вишневский, командующий ВВС Латвии, полковник Армандс Салтупс, эстонский полковник Яак Тариен. Датские ВВС будет представлять командующий Датскими экспедиционными ВВС, бригадный генерал Лоне Траехольт.

Командование ВВС НАТО, Северной Европы и Балтии обсудят ситуацию в сфере безопасности В среду командующий Главного штаба военно-воздушных сил НАТО (AIRCOM) обсудит в Литве ситуацию в сфере безопасности, обмен информацией с командующими ВВС стран Северной Европы, Балтии и Польши.

Учения "Запад-2017": возможные сценарии и реальные тревоги В сентябре на нескольких полигонах России и Беларуси пройдут совместные стратегические учения «Запад–2017». Министр обороны РФ Сергей Шойгу осенью минувшего года заявил: «При разработке замысла и сценария учений будет учтена ситуация, связанная с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства».

Политологи: Лукашенко стремится оправдать возможные репрессии Заявлениями о якобы подготовленных в Литве и Польше боевиках белорусский президент Александр Лукашенко пытается предупредить участников будущих протестов и оправдать возможные репрессии против них в глазах белорусов.

Сейм Литвы не лишил Гражулиса правового иммунитета Во вторник Cейм Литвы не разрешил привлечь к уголовной ответственности депутата и представителя партии "Порядок и справедливость" Пятраса Гражулиса из-за пикета у дома прокурора Ирмантаса Микелёниса.