Командование ВВС НАТО, Северной Европы и Балтии обсудят ситуацию в сфере безопасности

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис обсудит с командующим AIRCOM, генералом Тодом Уолтерсом актуальные вопрос воздушной безопасности, обороноспособность Балтийского воздушного пространства, сообщило министерство.
Базу ВВС Литвы в Шяуляй посетит командующий ВВС Норвегии Тонье Скиннарланд, командующий ВВС Финляндии, генерал-майор Ким Эркки А. Яамер, шведский генерал-майор Матс Хельгессон, польский бригадный генерал Цезарий Вишневский, командующий ВВС Латвии, полковник Армандс Салтупс, эстонский полковник Яак Тариен. Датские ВВС будет представлять командующий Датскими экспедиционными ВВС, бригадный генерал Лоне Траехольт.
Гости также познакомятся с контингентом ВВС Голландии, который сейчас выполняет миссию Балтийского воздушного патрулирования.