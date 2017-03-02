Когда и как в Литве будут голосовать на выборах по интернету?

Когда может быть узаконено голосование по интернету?

По словам вице-министр юстиции Юстаса Панкаускаса, реальнее всего, что голосование по интернету впервые может быть проведено на выборах в Сейм в 2020 году, немного ниже вероятность провести голосование по интернету на выборах президента, в муниципальные советы и в Европарламент (ЕП). Правительство прогнозирует, что в 2020 году проголосовать по интернету может одна пятая избирателей.

Инициативы голосования по интернету в Сейме Литвы рассматриваются с 2007 года, сейчас обсуждается уже пятый вариант законопроекта. Через несколько месяцев он должен оказаться на повестке дня правительство, а на весенней или осенней сессии ожидается принятие решения парламентом. В плане мер правительством предусмотрено создание соответствующей информационной системы во втором квартале 2018 года.

Политолог Агния Тумкевич сказала BNS, что ей эти планы кажутся чересчур оптимистичными. "Даже если для этого достанет политической воли, нужны будут консультации с экспертами, подробный анализ опыта других стран", - сказала она.

Каковы преимущества и недостатки?

Сторонники говорят, что голосование по интернету должно повысить активность молодежи и зарубежных литовцев, потому что, по сравнению с другими странами Евросоюза (ЕС), активность избирателей в Литве является одной из самых низких, а подсчет голосов будет проходить быстрее и точнее.

Критики обеспокоены вероятными кибератаками, безопасностью личных данных и вероятным манипулированием результатами интернет-голосования. Чтобы предотвратить покупку голосов, рассматривается возможность узаконить повторное голосование по интернету, чтобы при подсчете учитывался только последний голос.

Каковы позиции партий?

Социал-демократы и либералы высказываются "за". Партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы относятся к этой инициативе с осторожностью и говорят, что не поддержат ее, пока полностью не убедятся в безопасности, особенно после кибератак в США.

Представитель "аграриев" Витаутас Бакас, возглавляющий парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне, сказал BNS, что Литва обязана использовать предоставляемые интернетом возможности и "не может закрыться в прошлом", однако при этом должна быть обеспечена безопасность.

Какова ситуация в мире?

В национальном масштабе голосование по интернету на выборах всех уровней в настоящее время узаконено только в Эстонии, в других странах, например, в Канаде, Франции, Норвегии и Швейцарии в его отношении применяются разного рода ограничения.