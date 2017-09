КНБО: подготовка Литвы накануне учений "Запад" лучше, чем в 2013 году

"Подготовка Литвы - я говорю о качестве ее безопасности, намного лучше, куда более высокого качества, чем это было во время последних учений "Запад" в 2013 году, когда Литва практически была одна. Сейчас у нас есть планы по обороне, у НАТО есть отдельные планы, наши вооруженные силы интегрированы, и это новое качество", - сказал после закрытого заседания КНБО его глава, "аграрий" Витаутас Бакас. "(Благодаря тому), что мы сделали за этот год, домашней работе, сегодня мы можем чувствовать себя более защищенными, чем год назад, не говоря уже о ситуации несколько лет назад. Заметно возросли и наши оборонные мощности, и сознательность наших людей. Нужно вместе с тем понять, что нагнетание агрессии идет постоянно, учения "Запад" проводятся не первый раз, и для нам очень важно, чтобы качество нашей безопасности после этих учений "Запад" не снизилось, чтобы мы не вернулись назад, потому что в общественном пространстве звучит мнение, что, возможно, безопасности уделяется слишком много внимания", - сказал В. Бакас. Заместитель председателя КНБО, представитель оппозиционных консерваторов Раса Юкнявичене отметила, что "своевременные решения НАТО дислоцировать здесь вооруженные силы, наши решения по укреплению обороны дали свои плоды, и Россия приостановила военную эскалацию в нашем регионе". "Учения "Запад" по своему масштабу и содержанию - точно такие же, как и раньше, у них есть элементы наступательного характера, их масштаб намного больше, чем декларируется публично, как это было и в 2013 или 2009 году, но сегодня я чувствую себя намного лучше защищенной, чем в 2013 году, хотя в 2013 году такого внимания со стороны общества и СМИ не было. Но поскольку сегодня (блок) НАТО абсолютно готов к провоцированию такого рода у границ НАТО со стороны России, потому и ситуация сравнительно спокойная", - сказала Р. Юкнявичене. 14–20 сентября Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения. Москва сообщает, что в учениях будет задействовано менее 13 тыс. военнослужащих, между тем западная разведка говорит, что в этих учениях наступательного характера будет задействовано около 100 тыс. военных. Как утверждает военная разведка Литвы, вполне вероятно, что в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО. Часть районов проведения учений будет находиться вблизи госграницы Литвы, поэтому официальные лица Литвы не исключают возможность инцидентов и провокаций.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.