Кильдишене попросила Главизбирком аннулировать свой парламентский мандат

"Сейчас мы можем сказать только то, что Г. Кильдишене вручила просьбу об отставке, а более подробные комментарии будут после решения ГИК", - сказал журналистам адвокат Эвалдас Вальчюкас.

Сама парламентарий ничего не комментировала.

Руководитель ГИК Зенонас Вайгаускас сказал журналистам, что просьбу Г. Килдишене комиссия рассмотрит во вторник, а ее полномочия, по всей видимости, будут прекращены с четверга.

О намерениях отказаться от мандата Г. Килдишене сообщила заявлением в пятницу вечером, когда стало известно, что она скрыла от товарищей по партии начатое десять лет назад досудебное расследование относительно присвоенных на месте работы средств. Расследование прекращено, так как ущерб был возмещен.

"Я не оценила влияния возможных ошибок своей молодости на ситуацию, когда сама стану членом Сейма, а Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - правящей партией. У меня нет судимости, но я понимаю, что преданные огласке факты вредят репутации Сейма и ЛСКЗ, которая стремится к проведению в Литве в жизнь принципов честности, прозрачности и открытости", - говорится в ее заявлении.

Г. Кильдишене еще раньше на минувшей неделе оказалась в центре внимания из-за заключенного ее матерью договора лизинга автомобиля с контролируемым лидером ЛСКЗ Рамунасом Карбаускисом предприятием Agrokoncernas. Этим автомобилем пользовалась и парламентарий. Кроме того, большой резонанс вызвали и возникшие вопросы по поводу образования Г. Килдишене, проводившегося правоохраной расследования в ее отношении.

Г. Кильдишене избрана в Сейм в одномандатном избирательном округе Аникщяй - Паневежис, так что здесь предстоит провести новые выборы члена Cейма.